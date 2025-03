"Hoy no quiero celebrar": el descargo de Javiera Román en 8M por dura sanción que la alejó del rally

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile La reconocida figura del mundo motor chileno, Javiera Román, hizo un desgarrador descargo en sus redes sociales durante el Día Internacional de la Mujer, tras recibir una sanción de 6 meses sin competir impuesta por la Federación de Automovilismo Chileno (Fadech) el pasado noviembre. Román expresó su desconcierto y tristeza por esta medida, señalando que incluso pidió comprensión sin éxito. La sanción se relaciona con su participación en el Rally de Almafuerte en Argentina, una competencia no oficial, junto a su compañero Martín Scuncio. Mauricio Melo, presidente de Fadech, explicó que se les había advertido sobre las posibles consecuencias de participar en dicha competencia no federada, resultado que desencadenó en la sanción de seis meses para ambos pilotos. El castigo les impide participar en cualquier actividad federada, generando un impacto a nivel internacional.

Una de las principales referentes del mundo motor chileno, Javiera Román, emitió este sábado un sentido descargo en sus Redes Sociales aprovechando la contingencia del 8 de marzo, jornada conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer.

Román realizó una publicación en Instagram donde repasó cómo ha sido enfrentar el duro castigo de 6 meses sin competir que le aplicó la Federación de Automovilismo Chileno (Fadech), el pasado 27 de noviembre.

“Hoy no quiero celebrar… De parte de la Federación chilena de automovilismo (Fadech) recibí una sanción desmesurada (por otras influencias) de 6 meses de suspensión que me limita a poder hacer mi trabajo, por lo que dejé mi vida y hoy me tiene devastada”, escribí.

“Por más que expliqué la situación, hablé con ellos, les pedí por favor, me expresé, no les importó NADA y me cortaron las alas”, complementó.

La compañera del piloto Martín Scuncio -también castigado- agregó en su texto que “siempre he tenido una conducta intachable con la federación y he representado con mucho orgullo a mi país en el extranjero, inclusive siendo la primera mujer campeona nacional en Chile y también en Argentina, donde por supuesto no recibí ningún reconocimiento”.

“En caso de haber cometido un error (que para mí no fue un error) debería haber recibido una amonestación o una sanción con criterio”, se quejó.

“Me ha costado mucho lograr ocupar un lugar en este mundo y sin embargo, hoy no sirve de nada, porque personas abusan de su poder. Una lástima, hoy el rally no es solo mi trabajo, si no también mi vida entera… y muchos saben bien eso. Feliz día mujeres, seguiré luchando siempre por lo justo”, cerró.

El castigo a Javiera Román y MArtín Scuncio por correr en Argentina

Hay que recordar que el binomio Román-Scuncio fue denunciado por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA) ante la Fadech tras participar en el Rally de Almafuerte en Argentina.

En concreto, se trató de una jornada del RS Latam Rally Sprint llevado a cabo en la provincia de Córdoba, Argentina, los días 15, 16 y 17 de noviembre del presente año. En dicha fecha, tercera del RS y octava del rally cordobés, Scuncio y Román incluso se hicieron con el triunfo.

De acuerdo al documento sancionatorio emanado por la Fadech, al que tuvo acceso BioBioChile, el padre de Martín, Alberto Scuncio solicitó en agosto de este año el permiso para correr en Rally Almafuerte. Sin embargo, al ser dicha competencia una no oficial, la Fadech negó el permiso, advirtiendo de una posible sanción -según el mismo texto-.

Mauricio Melo, presidente Fadech comentó en su momento a BioBioChile que Alberto Scuncio le informó de la invitación a “Martín a participar de una exhibición, pero ahí, nosotros no podíamos hacer nada. Le advertimos que evitara hacerse parte del evento, porque podía ser castigado“.

“Luego, se nos informó que habían dos pilotos chilenos inscritos en un rally no federado: el Rally Sprint Latam. Nos comunicamos con ellos y les comunicamos que, por favor, no se hicieran parte de ese rally. En consecuencia, si participaban podían ser sancionados por el Tribunal de Honor”, relató Melo.

“El directorio elevó el caso al Tribunal de Honor y ambos reconocieron que habían participado. En consecuencia, el Tribunal les aplicó la suspensión, por seis meses, de toda actividad federada”, comentó Mauricio Melo.

El presidente de la Fadech agrega que tanto Martín Scuncio como Javiera Román “tienen licencia profesional y en consecuencia, están suspendidos de toda actividad federada. Es una sanción a nivel internacional”.