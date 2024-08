Dupla Scuncio-Román se querellan tras incendio de su auto en RallyMobil: acusan demora en asistencia

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Una querella fue presentada contra el Copec Rally Mobil y la Federación de Automovilismo de Chile debido al incendio del vehículo de la dupla Martín Scuncio y Javiera Román durante la competencia en Quillón. La denuncia apunta a la demora en la asistencia a los pilotos afectados, quienes sufrieron lesiones menores pero pérdidas materiales significativas. La afectada criticó la falta de respuesta adecuada a la alerta de emergencia, mientras los organizadores defienden su actuación afirmando que siguieron el plan de seguridad establecido. La querella apunta a determinar la responsabilidad por la negligente conducta de los organizadores, siendo presentada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Desarrollado por BioBioChile

Una querella fue presentada contra el Copec RallyMobil y la Federación de Automovilismo de Chile, a raíz del incendio de uno de los vehículos en competencia el domingo pasado en Quillón, en la región del Bío Bío.

La denuncia apunta a la demora en la asistencia a los dos pilotos afectados.

Fue en el kilómetro 18,8 de la carrera, en la comuna de Quillón, cuando el Skoda Fabia Rally 2, pilotado por la dupla conformada por Martín Scuncio y Javiera Román, comenzó a incendiarse.

Ante la emergencia, la joven -en su rol de navegante- inició de inmediato los llamados de auxilio con la tecnología dispuesta por la organización del Copec Rally Mobil. Sin embargo, agregó la copiloto, la alerta no funcionó, para luego activarse por un breve lapso, pero sin lograr activar los protocolos de seguridad.

“Apenas Martín me dice hay fuego, yo aprieto el GPS, el cual no funciona, hasta que llegó un momento que tanto insistir, responde el GPS; sé que hacen mención de que ellos reciben una alerta SOS y se justifican con que la señal se pierde”, sostuvo la afectada.

Recalcando que lo que le causa más “curiosidad aún es de saber que si llega una alarma SOS, se pierde la comunicación, no hayan parado la carrera. Me parece insólito, tú no sabes los momentos de angustia, desesperación, del solo pensar lo que pudo haber sucedido”.

Mientras Scuncio y Román sufrieron lesiones menos graves, las mayores consecuencias fueron materiales, a raíz de la pérdida del vehículo avaluado en 300 millones de pesos.

Sin embargo, dijo el piloto, la querella presentada no tiene que ver con dinero, sino con determinar la responsabilidad por la negligente y culposa conducta de los organizadores de la carrera, por un lado, Felipe Horta, por el Copec Rally Mobil, y José Mauricio Melo, de la Federación Chilena de Automovilismo.

“(…) Vamos básicamente porque podría alguno de los dos no estar acá hoy día, y eso creo que no le han tomado el peso ellos. Es una lástima, pero lamentablemente son las medidas que uno tiene que tomar cuando se te ríen en la cara como lo hizo la organización”, comentó el piloto.

Los delitos que se imputan son el de no socorrer o auxiliar a una persona, además del cuasidelito de lesiones, responsabilidad que Horta desconoce, según lo señaló a Radio BioBio, asegurando que están todos los antecedentes para demostrar que se actuó de acuerdo al plan de seguridad del rally.

“Yo entiendo la molestia, entiendo el dolor que hay en ellos producto de haber perdido este auto en competencia, producto de una falla mecánica. Sin embargo, cuando esto ocurre, se pone en funcionamiento el procedimiento y el protocolo de acuerdo a la reglamentación”, aseguró Horta.

Añadiendo que “está la trazabilidad de todo el procedimiento, cómo funcionó en términos de horario y de acuerdo a cada uno de los vehículos en movilidad, desde el momento que ocurrió el accidente”.

Sobre la existencia de alguna póliza de seguro, Martín Scuncio señaló que en Chile estos autos de competencia no son asegurados y que la única posibilidad es con alguna compañía europea. La acción legal fue ingresada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, sin que aún sea declarada admisible.

Querella por auto incendiado en RallyMobil

Cabe mencionar que Scuncio, a través de su cuenta de Instagram, sostuvo que “llegamos a la conclusión que el sistema de GPS y alertas no funcionaron o la persona a cargo de los GPS cometió errores gravísimos en no dar la alerta debida y detener la carrera”.

Así también agradeció la preocupación de todos y espera que la organización del campeonato “asuma sus graves errores y deficiencias, de modo que hechos tan graves no vuelvan a suceder y que practicar deporte profesional sea seguro”.