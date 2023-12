¡Histórica! Javiera Román se convirtió en la primera chilena campeona del Rally Argentino

La navegante nacida en Concepción, junto al ahora bicampeón Martín Scuncio, instaló su nombre en la rica historia de la prestigiosa competencia del deporte motor.

Gritó campeona en Argentina. La chilena Javiera Román hizo historia en el Rally Argentino, al coronarse como monarca de la categoría RC2 de la competencia junto al trasandino Martín Scuncio.

En la última fecha, disputada en la localidad de Entre Ríos, el binomio de Point Cola Racing logró su tercera victoria de la temporada con notables 8,8 segundos de ventaja y además, con meritorio segundo lugar en la Etapa 2 y dos puntos en el Power Stage, resultados que les dio la corona en la tradicional competencia tuerca.

Tras el logro, la navegante nacida en Concepción inscribió su nombre en la historia del Rally Argentino al ser la primera chilena en obtener un título en la competición.

Con la emoción aún latente, la flamante campeona chilena dialogó con BioBioChile y repasó los detalles de una jornada inolvidable a bordo de su Škoda Fabia.

“Me siento orgullosa, ya que fue un año difícil en lo personal, corrí el campeonato mas difícil y reconocido de Sudamérica contra 20 autos en la máxima categoría y todos de Argentina“, partió diciendo.

Aún incrédula al marcar un antes y un después en territorio ‘albiceleste’, la corredora contó que “nunca una mujer en nuestro continente había sido campeona de la general de un campeonato nacional y mucho menos, una chilena. ¡Estoy orgullosa!“.

Repasando el hecho de definir un título en la última fecha de Entre Ríos, la ‘Javi’ comentó que “fue terrible la verdad, la presión, la adrenalina… Todo es al límite, muchas veces creemos que el rally es un riesgo muy grande, pero sabíamos que había que dar todo para ser campeones, las chances eran muy bajas“.

El sacrificio de Javiera Román y una mirada hacia el futuro

Consultada respecto a un balance de su año 2023, la chilena confesó que su temporada no estuvo exenta de dificultades.

“Este año, en lo personal, tuve muchos problemas personales que me perjudicaron en la salud mental. También, como chilena y mujer en la categoría mas competitiva y donde están los mas rápidos, no era fácil controlar las emociones. Siempre he dicho que no hay que rendirse, el que no se rinde es el que gana, y así fue“, detalló.

Finalmente, una feliz Javiera Román hoy disfruta de su título y en sus palabras, aún lucha por “caer del sueño y comenzar a trabajar para el proximo año”

“Espero poder seguir acompañando a Martín, si no tengo varias ofertas, hoy, de distintos equipos y vamos a evaluar donde y con quien daremos la lucha. En el RallyMobil estaré si o sí el 2024, eso de seguro, ya que los calendarios no coinciden”, sentenció.