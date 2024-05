Tras salida clave: padre de Verstappen insiste en mal augirio y dice que Red Bull se "desmorona" en F1

Se vive una verdadera tormenta en Red Bull en la Fórmula 1, luego del anuncio de la salida del ‘cerebro’ tras los 13 títulos mundiales (4 con Sebastian Vettel, 3 con Verstappen y 6 campeonato de constructores) que ha alcanzado la escudería de la bebida energética en el ‘Gran Circo’.

Adrian Newey, el ‘brillante’ ingeniero confirmó en la jornada de ayer su salida de Red Bull, un movimiento que tiene agitadas las aguas y así lo evidencia el padre del piloto neerlandés y actual tricampeón en la F1, Jos Verstappen, quien en declaraciones a De Telegraaf, auguró un complicado panorama.

En sus palabras, el expiloto sentenció que “el equipo corre peligro de desmoronarse. Ya lo temía a principios de año”.

“Para que haya paz interna, las personas clave deben permanecer a bordo. Pero se ve que este no es el caso”, indicó.

Fue ahí donde aclaró que “Newey se va y a principios de año parecía que Helmut también se marcharía. Eso no es bueno para el futuro”.

Es así que se confirma una dolorosa salida para Red Bull en la Fórmula 1 de cara al 2025, ya que en esta temporada, actualmente están encaminados a la gloria con Verstappen y su imbatible RB20, tanto a nivel de piloto como constructores.

No obstante, la partida de Newey deja tambaleando al equipo y ya se habla de que Ferrari está muy atento y hasta negociando con el ingeniero para comenzar con todo el 2025 junto a Lewis Hamilton y Charles Leclerc en la ‘Scuderia’ italiana.

The Team announces that Chief Technical Officer Adrian Newey will leave the Red Bull Technology Group in the first quarter of 2025.

The engineering supremo will step back from Formula 1

design duties to focus on final development and delivery of Red Bull’s first hypercar, the… pic.twitter.com/FSSHqzieip

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 1, 2024