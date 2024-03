Verstappen no se detiene: Max domina las prácticas en GP de Arabia Saudita y Alonso es su sombra

Max Verstappen sigue dominando la Fórmula 1 a placer y luego de conquistar la primera fecha en el GP de Bahréin, acaba de dominar las primeras prácticas en Arabia Saudita.

El circuito Jeddah Corniche fue testigo de como ‘Mad Max’ cronometró casi los mismos números del año pasado en los Libres 1 (1:29.659 hoy), pero la gran diferencia la marcó Fernando Alonso, quien irrumpió todo y se quedó a solo 0.186 detrás del ‘tulipán’.

En tercera ubicación se posicionó Sergio ‘Checo’ Pérez, quien cerró en podio en las primeras vueltas que se darán en Arabia Saudita en estos días.

Los Red Bull siguen robándose las primeras posiciones y por ahora, Aston Martin sonríe de la mano de Fernando Alonso.

Más tarde apareció George Russell en su Mercedes y los Ferrari Charles Lerlec y Carlos Sainz, quien no quiso perderse los Libres 1 a pesar de estar dos días de esta semana enfermo de una ‘supuesta’ intoxicación.

Ya en la séptima ubicación llegó el McLaren de Lando Norris, mientras que Lewis Hamilton (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin) y Alexander Albon (Williams), cerraron el TOP 10 en las primeras prácticas en Arabia Saudita.

El único incidente fue el de Lance Stroll, quien limó la pared e hizo volar el cubrellantas de su AMR24. No tuvo ninguna consecuencia para poder continuar luego su programa de trabajo

FP1 CLASSIFICATION

Not much to choose between Max and Fernando #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QpsIRjpVob

— Formula 1 (@F1) March 7, 2024