IndyCar ’declara la guerra’ a Fórmula 1: un lema podría desatar inmensa disputa legal en mundo motor

Todo por un lema. La frase “The Greatest spectacle in Racing” significa una marca registrada desde 1986 para IndyCar, que utiliza dicha consigna en las famosas 500 millas de Indianápolis. Sin embargo, es la Fórmula 1 quien en tal escenario, aparece como el ‘dolor de cabeza’ para la competencia.

Por ejemplo, para promocionar el GP de Las Vegas, la F1 utilizó el siguiente mensaje: “Este es el mayor espectáculo en los deportes del motor, esto es la Fórmula 1”, el cual, se asimila de cierta forma al de IndyCar.

A pesar de que hubo una queja de por medio y las disculpas del ‘Gran Circo’, ahora la polémica revivió. En un video de la F1 que transmitió ESPN, otra vez apareció un guiño a la competencia estadounidense.

“El mayor espectáculo en los deportes del motor”, dice el registro que despertó otra vez al IndyCar y todo indica, que su intención de llevar a la Fórmula 1 a la justicia va en serio.

“Una vez más lo abordaremos con las personas apropiadas y estamos preparados para tomar todas las medidas posibles para proteger la propiedad intelectual de nuestra marca. Sigue siendo decepcionante que otros no puedan crear su propia identidad de marca sin infringir la nuestra”, disparó Doug Boles, presidente del Indianapolis Motor Speedway a IndyStar.com.

Of course F1 is still using “Greatest Spectacle” as part of their promotions. It’s clearly intentional pic.twitter.com/IMXb440kJc

— Nathan (@IndyNathan) February 24, 2024