Primer cruce antes de su llegada: Ferrari desmiente a Hamilton sobre sus ’contactos’ con la ’Scuderia’

Lewis Hamilton fue el nombre que agarró más relevancia en los últimos meses en la Fórmula 1, luego de cerrar un acuerdo que lo unirá a Ferrari a contar del primero de enero del 2025, dejando atrás 12 años gloriosos con Mercedes.

A pesar de que el lazo se consumará en varios meses más, ya hay rumores de como se alcanzó el acuerdo entre el heptacampeón de la Fórmula 1 y una de las escuderías más míticas del ‘Gran Circo’.

En su momento, Hamilton dijo que nunca había estado en las instalaciones del equipo en Maranello, pero desde Ferrari acaban de desmentir sus palabras en el primer cruce entre ambos entes de la F1.

En conversación con el periodista, Leo Turrini, Piero Ferrari, hijo de Enzo Ferrari y actual vicepresidente de la marca italiana, fue el encargado de salir al paso de los comentarios de Lewis.

“Quizá no todo el mundo sepa que Lewis Hamilton siempre ha sido susceptible al glamour del Corcel”, partió comentando, desmintiendo de raíz los dichos del británico.

“¡Es nuestro cliente! Ha visitado la fábrica más de una vez”, complementó.

Posteriormente aseguró que “vino como comprador de nuestros coches. No es solo un maestro de la velocidad, tiene un verdadero amor por los coches. Su garaje no estaría completo sin los nuestros, uno en particular”.

Fue ahí donde habló en concreto del día en que Lewis se compró su LaFerrari al sentenciar que “acabábamos de renovar el contrato con Vettel y las cosas iban bien. Lewis hizo una broma: ‘Si esperas doce meses, vendré’“.

