Los ’despechados’ dardos de Carlos Sainz contra Ferrari: se excedió en evento de la escudería

El gran golpe al mercado en la Fórmula 1 tiene un gran damnificado, y es que la confirmación de la llegada de Hamilton a Ferrari para el 2025, catapulta la salida de Carlos Sainz de la ‘Scuderia’ italiana.

Es por eso que en esta temporada, el español deberá luchar con todas sus fuerzas para mantenerse en la mejor categoría del mundo motor y llamar la atención de alguna franquicia que quiera contar con su talento.

Sin embargo, en la presentación del nuevo vehículo de Ferrari para el 2024, Carlos Sainz se excedió con los de Maranello, al hablar sobre el monoplaza que usará esta temporada y en comparación con el del 2024.

En la conferencia de prensa, Sainz señaló: “Espero que el nuevo auto sea diferente. El coche del año pasado no era suficiente para luchar por un Mundial y el objetivo de este año es volver a tener opciones de pelear y plantarle cara a Red Bull“.

“De momento, en el simulador se transmiten cosas positivas, pero hasta que no veamos dónde están nuestros rivales, va a ser muy difícil”, indicó.

Fue ahí donde aseguró que “he tenido el placer de pilotar el coche en el simulador bastantes veces, una cosa es lo que pase en el simulador y otra cosa en pista, pero las primeras sensaciones son buenas”.

“Sobre todo, porque el coche se siente diferente al del año pasado, se pilota también diferente, así como la forma de ajustar la puesta a punto es diferente por lo que esperamos que eso nos permita estar un poco más adelante este año”, sentenció.

Por otra parte, reconoció que el monoplaza de esta temporada será muy especial al afirmar que “transmite buenas sensaciones, es un coche con el que vas a correr toda la temporada, y es un coche, sobre todo, siendo un Ferrari, muy especial para mí y para mi carrera deportiva”.

Por último, espera que este 2024 no exista una diferencia abismal entre Red Bull y los demás equipos de la Fórmula 1 al sostener que “la lógica me dice que deberíamos estar todos todavía más juntos de lo que estábamos el año pasado”.

“En la segunda mitad de temporada, me acuerdo muchas Q1, Q2 que estábamos toda la parrilla en un segundo, por lo tanto, hay que estar atentos y centrarse en todos los pequeños detalles que pueden marcar la diferencia”, finalizó.

The SF-24 hits the track for the first time with @carlossainz55 behind the wheel! ✌️ #CarlosSainz #F1 #SF24 pic.twitter.com/Im30njxAFh

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024