Revelan que Logan Sargeant sería despedido tras GP de Miami: joven promesa debutaría en Fórmula 1

En la Fórmula 1 han sido recurrentes los cambios de última hora y más aún, en pos de dar lo mejor para cada equipo. En el caso de Williams, un movimiento clave podría producirse en sus huestes y desde exterior ya se habla de un despido.

¿El apuntado? Logan Sargeant. Actualmente último en el campeonato de pilotos y con un Alex Albon mejor valorado, el estadounidense estaría siendo visto como el candidato a salir de su monoplaza.

Sin embargo, su posible adiós está detrás de un plan orquestado por… Mercedes. Debido el interés del conjunto alemán de sumar a la joven promesa de 17 años en la Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, la idea es antes ‘foguearlo’.

Por ello, es que se estaría planeando una cesión de Antonelli a Williams, de la cual, el periodista Joe Saward asegura que podría ser posible.

El comunicador argumenta que “Williams se llevaría a Antonelli si pudieran tenerlo durante 18 meses, pero el problema es que no tiene edad suficiente para conseguir una superlicencia hasta el 25 de agosto, cuando cumpla 18 años”.

En esa línea, agregan que los de Reino Unido podrían pedir un permiso especial a la FIA, dado que “Max Verstappen estaba bien cuando entró en la F1 a la edad de 17 años, y si un joven tiene lo necesario entonces se le debería permitir entrar”.

“Hay mucho valor en que la F1 consiga una nueva estrella en ascenso, particularmente una de Italia. Es una historia positiva, y la FIA podría utilizar algunas de ellas en este momento. La negativa sería otra historia negativa sobre la federación”, sostiene Saward.

En caso de llevarse a cabo la operación, el joven piloto debutaría con Williams en Imola el 19 de mayo, mientras que “Logan Sargeant podría correr frente a su público en Miami antes de ser despedido”.

