Carlos Sainz revela la interna de Ferrari tras conocer la llegada de Hamilton: "Ha sido muy intenso"

Ferrari dio el golpe al mercado en la Fórmula 1 abrochando la llegada de Lewis Hamilton para el 2025 y Carlos Sainz, se pronunció luego de conocer que será reemplazado en la 'Scuderia' italiana.

Ferrari ha dado un verdadero golpe en la Fórmula 1, luego de confirmar el fichaje del siete veces campeón del ‘Gran Circo’, Lewis Hamilton, quien deja Mercedes tras 11 años de mucha gloria y reconocimiento a nivel internacional.

La llegada del británico a Maranello en 2025, significa la abrupta salida de Carlos Sainz de la ‘Scuderia’ italiana, quien deberá buscar un nuevo equipo y ya hay muchas franquicias interesadas.

No obstante, el piloto español no se había pronunciado sobre la llegada hasta ahora de Lewis Hamilton y desviando el foco de la llegada de su reemplazante, Sainz solo charló de como han sido las semanas en la interna de la mítica escudería de la F1 tras el brutal anuncio.

Fue en la presentación de su nueva marca de karts CS55, que Sainz reconoció que “estoy bien, es cierto que han sido muy intenso para todos en casa estás últimas semanas en Maranello, pero yo me centro en la preparación de esta temporada, que es muy importante para Ferrari”.

“Hay que sentirse presionado y con estrés”

Posteriormente se le volvió a preguntar su sentir por la llegada de Hamilton, pero Sainz solo contestó que “yo siempre intento buscar un nivel de presión alto. Hay que sentirse presionado y con estrés, hay que estar nervioso ante una carrera de F1, cuando haces una salida o una vuelta de clasificación”.

“A partir de ahí tengo mis técnicas para afrontar esos niveles de presión. No me gusta ir a carreras demasiado relajado, noto que me falta algo de exigencia”, indicó.

Posteriormente sentenció que “este año, como en los nueve anteriores, es el año más importante de mi carrera. Afronto todos así. Y más en Ferrari”.

Y tiene razón, ya que esta última temporada tendrá que brillar con luz propia en Ferrari, para poder tentar a las diversas escuderías y así, poder abrochar su llegada a un equipo competitivo en la Fórmula 1.