Ferrari dominó la clasificatoria del GP de Las Vegas: Charles Leclerc se quedó con la ’pole’

El piloto Charles Leclerc (Ferrari) ha firmado este sábado la pole para la carrera del Gran Premio de Las Vegas, vigésima segunda cita del Mundial de Fórmula 1.

El monegasco logró superar por apenas 44 milésimas a su compañero de escudería, el español Carlos Sainz (Ferrari), que partirá duodécimo por su penalización de diez puestos en parrilla.

Por las calles de ‘La ciudad del pecado’, entre casinos, Leclerc y Sainz volvieron a demostrar que la apuesta segura de este fin de semana es la de ‘todo al rojo’.

Con un crono de 1:32.726, el monegasco dominó por delante de su ‘colega’ de Ferrari (1:32.770), los dos únicos pilotos capaces de bajar del 1:33 este sábado.

Sin embargo, la alegría no podrá ser completa en la ‘Scuderia’ por la sanción que arrastra el madrileño, penalizado con diez posiciones en la parrilla de salida tras verse obligado a cambiar una serie de componentes de la unidad de potencia, después de que una tapa de alcantarilla golpeara los bajos de su monoplaza en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes.

Así, su segundo puesto lo heredará el campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que la segunda fila de la parrilla la coparán el británico George Russell (Mercedes) y el francés Pierre Gasly (Alpine). Los Williams del tailandés Alexander Albon y del estadounidense Logan Sargeant partirán quinto y sexto, y el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) y el danés Kevin Magnussen (Haas) lo harán séptimo y octavo.

Desde la novena posición iniciará la cita Fernando Alonso, que pese a situarse tercero en su primer intento de Q3 no pudo mantenerse arriba y terminó décimo -mejorando una plaza por la penalización de su compatriota-.

Una de las grandes sorpresas de la clasificación la ofrecieron los McLaren, que se quedaron fuera de la lucha a las primeras de cambio; ni el británico Lando Norris ni el australiano Oscar Piastri consiguieron superar la Q1 y arrancarán decimosexto y decimonoveno, respectivamente. En Q2, por su parte, se quedó el heptacampeón del mundo Lewis Hamilton (Mercedes), que a pesar de ser duodécimo comenzará la cita desde la undécima plaza -ayudado por la sanción de Sainz-.

