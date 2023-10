Lewis Hamilton reconoce estar "destrozado" por el incidente con Russell que lo sacó del GP de Qatar

El GP de Qatar de la Fórmula 1 se disputó de la mejor manera posible, con miles de personas atentas a la transmisión en todo el mundo quienes no querían perderse de la carrera que consagró como tricampeón del ‘Gran Circo’ al neerlandés Max Verstappen y su potente Red Bull.

A pesar de ese hito, hubo un incidente entre los dos autos de Mercedes que sorprendió al mundo del automovilismo, luego de que George Russell y Lewis Hamilton protagonizaran un choque en la primera curva del circuito Losail.

El incidente entre ambos provocó que el heptacampeón de la F1, Hamilton, saliera expulsado de la pista y su rueda trasera eyectada del monoplaza, lo que obligó al británico a abandonar la competencia a segundos de haber comenzado la carrera principal.

La transmisión mostró a un Lewis moralmente adolorido, aunque físicamente bien, quien pudo salir por sus propios medios del vehículo mientras miraba a sus demás colegas de competencia recorrer las 57 vueltas en Qatar.

Luego del final de la carrera, Hamilton habló con los medios y su respuesta fue sincera al reconocer que se encontraba “destrozado”.

“Enormes disculpas a todos los que están allí en la fábrica. Probablemente, haya sido un incidente de carrera y asumo la responsabilidad total. No creo que George tuviera a dónde ir”, explicó brevemente quien se ubica en la tercera posición de la tabla general del Campeonato Mundial de F1.

Ahora, las miras se posan en el GP de Estados Unidos, en lo que será el circuito De Las Américas en Austin, este domingo 22 de octubre.

