Accidentada largada en el GP de Qatar: Mercedes se topan en la primera curva y Hamilton queda fuera

Comienza la carrera principal del GP de Qatar en un entretenido e interesante circuito como lo es el Losail, donde Max Verstappen se convertirá en el tricampeón de la Fórmula 1 al cruzar la meta.

Sin embargo, ya comenzaron los problemas para una histórica escudería del ‘Gran Circo’.

Hablamos de los Mercedes, team en donde Hamilton y Russell fueron protagonista de un insólito choque en la primera curva del circuito.

En los primeros segundos de la largada, George Russell comenzó un tanto adelante de Lewis Hamilton, pero el heptacampeón de la F1 quiso recuperar posiciones e iba a entrar por la curva y recortar distancias, momento en que su compañero de abrió y tocó la parte delantera de su Mercedes.

Esta acción, provocó el primer abandono en la temporada de Hamilton, quien resultó sin una rueda tras el impacto que lo dejó varios metros fuera de la pista.

Afortunadamente los demás monoplazas pudieron esquivar el incidente y no se registraron más problemas hasta ahora.

Por su parte, George Russell pudo llegar a los Pits y lograron modificar las partes dañadas para que el británico siga en competencia.

Agony for Mercedes 😖

Hamilton is out of his car

Russell gets back to the pits for running repairs and comes back out in last place

⚠️ @astonmartin SAFETY CAR ⚠️#F1 #QatarGP pic.twitter.com/3TDtPVEn08

— Formula 1 (@F1) October 8, 2023