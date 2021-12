¿Cómo se dobla la papeleta? De seguro, ésta fue una de las preguntas más escuchadas durante el 2021. Las cinco jornadas de elecciones le sacaron más de un roncha a los votantes, pero no todo fue depositar cédulas de colores en las urnas.

La aparición de un británico -cuyo apellido todavía no sabemos cómo se pronuncia- llenó de sonrisas a los chilenos. Sin embargo, la trastienda judicial que vivió el fútbol criollo en sus tres divisiones hizo que el año no terminara de buena forma para ciertos equipos.

¿Qué se puede hacer en cuarentena? Fue otra de las interrogantes que más aparecieron en los buscadores. El Plan Paso a Paso no dejó de moverse y los celulares ardían de tanto consultar en qué etapa se encontraba nuestra comuna.

Pero, ¿qué personajes fueron los ganadores y perdedores del 2021? Esa pregunta la responderá, entre muchos otros nombres, la subsecretaria Daza (por lo menos, en alguna de las siguientes categorías de esta nota).

Los ganadores del 2021

El Servicio Electoral (Servel)

Este año fue testigo de una cantidad inédita de elecciones en Chile: convencionales, gobernadores regiones, alcaldes y concejales (15 y 16 de mayo); segunda vuelta gobernadores regionales (13 de junio); primarias presidenciales (18 de julio); primera vuelta presidencial, diputados, senadores y consejeros regionales (21 de noviembre) y segunda vuelta presidencial (19 de diciembre).

En ese sentido, el Servel se alzó como el gran triunfador, ya que logró resultados rápidos y transparentes. Esto último alcanzó su peak en el balotaje entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, cuando el candidato republicano reconoció la victoria del primero a la hora de iniciarse el conteo de votos.

La campaña de vacunación del Gobierno

El 3 de febrero, a casi un año del arribo del covid-19 a Chile, comenzó la exitosa campaña de vacunación masiva. El Gobierno gestionó acuerdos con distintos laboratorios, lo que permitió contar con un gran número de dosis disponibles y alcanzar reconocimiento mundial por el rápido avance del proceso.

Hasta el 29 de diciembre, se habían administrado más de 43 mil vacunas contra el virus, logrando que un 92% de la población objetivo tuviera su esquema completo. Además, el 11 de agosto se comenzó a aplicar la denominada dosis de refuerzo y, ante la aparición de la variante Ómicron, se confirmó una cuarta inyección para la población.

Izkia Siches y Giorgio Jackson

La fuerte irrupción de Gabriel Boric en el escenario presidencial trajo consigo la aparición de nuevos liderazgos en el sector: la consagración de Izkia Siches, quien ya tenía un rol destacado al mando del Colegio Médico, y el renacer de Giorgio Jackson, quien terminaba su período parlamentario y ya se hablaba de un viaje a Inglaterra para pasar al mundo académico.

Ambos nombres asumieron importantes puestos en el comando de Boric, la primera como jefa de campaña y el segundo como coordinador político. De esa forma, ambos suenan constantemente como parte del próximo gabinete de ministros, que el futuro jefe de Estado dará a conocer durante el primer mes del 2022.

El centro político

A partir del estallido social de 2019, Chile se adentró en una polarización política que vivió su punto cúlmine en las elecciones presidenciales de este año: las caras opuestas, Gabriel Boric y José Antonio Kast, triunfaron en la primera vuelta del 21 de noviembre.

Sin embargo, la campaña de cara al balotaje hizo que el centro político adquiriera relevancia, ya que ambos candidatos tuvieron que moderar sus discursos para cautivar adherentes. En esa línea, los discursos “maximalistas”, que tantas críticas generaban en un comienzo, se fueron aplacando y dieron paso a mensajes de unidad entre los ciudadanos.

El retorno de Michelle Bachelet

Tras su salida de la Moneda en 2018, la expresidenta asumió el cargo de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En la previa de la segunda vuelta entre Boric y Kast, Bachelet arribó a Chile y respaldó públicamente al candidato de Apruebo Dignidad: si bien esta acción le valió críticas de un sector, su apuesta resultó y el diputado por Magallanes se alzó como ganador.

La exjefa de Estado llegó escoltada y sin hacer declaraciones al aeropuerto de Santiago. Sin embargo, el 19 de diciembre llegó a votar a La Reina y recibió una ovación de sus partidarios, tomándose numerosas fotografías con muchos de ellos. El encuentro que sostuvo con Boric y el video en donde se le ve jugando “Uno” también ayudaron a incrementar su popularidad.

El repunte de “Los Cruzados”

En marzo, el arribo de Gustavo Poyet a la banca de la U. Católica despertaba grandes ilusiones en los hinchas de la Franja. Sin embargo, su experiencia en el fútbol europeo no bastó para alcanzar buenos resultados, lo que provocó su salida anticipada de la UC y puso en jaque la obtención del histórico tetracampeonato para el club.

A pesar de los duros obstáculos, su ayudante técnico, Cristián Paulucci, se puso la casaca de DT y logró una repuntada épica con Los Cruzados, quienes bajaron su decimosexta estrella. La campaña demostró que el equipo no sólo depende del técnico de turno, sino que tiene un proyecto deportivo a largo plazo que ha dado sus frutos durante la última década.

El fútbol femenino

La Copa Mundial de Fútbol Femenino de 2019, con sede en Francia, despertó una especial atención por las jugadoras chilenas, quienes vivieron su debut en un encuentro planetario. Desde aquella instancia, los hinchas también volcaron su fanatismo a las integrantes de La Roja, lo que se traspasó a las competencias locales.

Las buenas campañas de Universidad de Chile y Santiago Morning llevaron a estos equipos a la gran final del fútbol femenino, que este año se realizó a estadio lleno. La presión del público logró que se liberaran cerca de 12 mil entradas para esta instancia, en la que los presentes pudieron ser testigos de la consagración de “Las Leonas”.

La aparición de Ben Brereton

A sus cortos 22 años, el nacido en Inglaterra se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la hinchada de La Roja, ya que mostró grandes esfuerzos dentro de la cancha desde su debut con Argentina. Si bien sus inicios fueron difíciles, debido a su timidez, hoy se le puede ver compartiendo habitualmente con sus compañeros de la selección.

Con goles ante las escuadras de Bolivia, Paraguay y Venezuela, el nacionalizado chileno pasó a ser un puesto fijo en “el 11” de Martín Lasarte. Rostro de comerciales con importantes marcas, canciones para elogiarlo y hasta el nombre de una calle en su honor son pruebas del cariño que despertó la estrella del Blackburn Rovers en la fanaticada local.

Los que ganaron y perdieron este año

Franco Parisi y el PDG

El Partido de la Gente obtuvo seis diputados y un 12,82% para Franco Parisi en la disputa por La Moneda. Este último superó a los representantes de sectores tradicionales, como Sebastián Sichel y Yasna Provoste, lo que hacía pensar que sería un factor decisivo en el balotaje.

Sin embargo, su gran participación en primera vuelta no se tradujo en votos para Kast en el balotaje. Cabe recordar que el candidato del Frente Social Cristiano fue el único que concurrió al programa online Bad Boys, además de obtener más del 60% de las preferencias en la consulta interna que realizó la colectividad de cara al 19 de diciembre.

A esto se suman las críticas a Parisi por su millonaria deuda de pensión de alimentos, que incluso lo mantienen con orden de arraigo, y un reportaje que dio cuenta de aportes entregados a nombre del partido, pero que se depositaban a cuentas personajes de dirigentes.

La subsecretaria Daza

Si bien Paula Daza, exsubsecretaria de Salud Pública, logró altos niveles de aprobación ciudadana gracias al combate de la pandemia, hipotecó su capital político al renunciar al Gobierno. Cabe recordar que la autoridad pasó a integrar el comando presidencial de José Antonio Kast, para lo cual debió salir de La Moneda.

Aunque en un principio pidió un permiso sin goce de sueldo, la presión política la forzó a abandonar su cargo. Llegó como un rostro fuerte a la campaña del abanderado republicano, equiparando fuerzas con la figura de Izkia Siches en el equipo de Boric, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para que su candidato obtuviera el triunfo en el balotaje. En medio de la campaña de segunda vuelta, la propia Daza le quitó el piso a su candidato cuando admitió que no compartía su visión valórica.

Las 15 horas de Naranjo

La segunda acusación constitucional contra el presidente Piñera tuvo a una figura clave: el diputado Jaime Naranjo (PS). Extendió su discurso por cerca de 15 horas a la espera de Giorgio Jackson, cuyo voto era decisivo para que el juicio político contra el Mandatario fuera declarado admisible en la Cámara.

A pesar de la algarabía que desató su maniobra -que incluso llegó a medios internacionales-, la acción política no prosperó en el Senado. Para sacar al Presidente de sus funciones se requería un quórum de 2/3 en la Sala, pero ninguno de los dos capítulos de la acusación logró la adhesión suficiente de los parlamentarios presentes.

El Partido Republicano

Al igual que el PDG, el Partido Republicano obtuvo una gran cantidad de escaños en el Congreso: 15 diputados. Este resultado sacó sonrisas en la colectividad, ya que se sumó al triunfo de José Antonio Kast en la primera vuelta presidencial. A pesar de ello, las polémicas de Johannes Kaiser y Gonzalo de la Carrera, parlamentarios electos, le costaron caro al candidato a La Moneda.

Producto de sus dichos, ambos presentaron su renuncia al conglomerado y, según los analistas, fueron un factor relevante en la derrota que sufrió Kast a manos de Boric. Y eso no es todo, ya que los partidos de Chile Vamos no se ven en la misma coalición que los republicanos, por lo que la oposición al futuro Presidente quedaría fragmentada en diversos bandos.

“El nietismo”: Pamela Jiles y Pablo Maltés

La diputada Jiles (PH) será recordada este año por una frase de la cual todavía debe arrepentirse. “Los nietitos los detestan, váyanse para la casa”, señaló cuando Boric todavía no reunía las firmas para presentarse a la primaria. A pesar de ello, logró posicionarse como una líder de la oposición; obtener la reelección, arrastrando a dos candidatos de su lista; e incluso sonar como carta a la presidencia de la Cámara.

Por otra parte, su pareja y asesor, Pablo Maltés, fracasó en las dos carreras políticas que emprendió: a la gobernación de la región Metropolitana y al Congreso. En la primera sólo obtuvo el 10% de las preferencias, mientras que en la segunda se acercó al 5%, por lo que no logró capitalizar la popularidad de Jiles.

El Partido Comunista

Con los triunfos de Daniel Núñez y Claudia Pascual, el Partido Comunista retornó al Senado después de casi 50 años. Además, la colectividad llegará al futuro gobierno tras la victoria de Gabriel Boric, ya que representan la principal fuerza política de Apruebo Dignidad.

No obstante, su agenda debió sufrir modificaciones producto de la derrota de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, en las primarias presidenciales. A través de Boric, el bloque debió mirar hacia el centro político y moderar algunas de sus propuestas para conseguir mayores adherentes. En ese sentido, no fueron pocas las polémicas entre ambos sectores de la coalición a raíz de aquellas diferencias, tal como cuando un sector del PC apoyó la dictadura de Nicaragua o cuando Boric señaló que Jadue no era una figura política transversal.

Sebastián Sichel

Como candidato independiente, el exministro de Desarrollo Social logró imponerse por amplia ventaja en las primarias de Chile Podemos Más, derrotando a Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN y PRI) e Ignacio Briones (Evópoli). Sin embargo, algunos tropiezos en la campaña a segunda vuelta hicieron que perdiera terreno frente a José Antonio Kast.

Su oposición a declarar, en primera instancia, si había retirado el primero retiro del 10% y el financiamiento de su campaña a diputado en 2009, entre otras polémicas, lo hundieron en las encuestas. Fue así que apenas obtuvo el 12,79% de las preferencias, quedando relegado al cuarto lugar por un nombre inesperado: Franco Parisi.

Los perdedores del 2021

Karina Oliva

La representante de Comunes casi da el golpe en la elección de gobernador por la región Metropolitana, ya que obtuvo el segundo lugar con menos de 100.000 votos de diferencia con Claudio Orrego (DC). Sin embargo, cuando se posicionaba como una de las cartas fuertes al Senado, un reportaje de Ciper reveló que siete integrantes del partido rindieron boletas por $137 millones en su primera campaña.

Según la publicación, el registro histórico del Servel detectó que cuatro asesores de Oliva están entre los mejores pagados en un proceso de este tipo. A partir de aquello, la Fiscalía Nacional abrió una investigación de oficio en su contra y perdió el respaldo de Boric en su carrera al Congreso. Y lo peor de todo: ni siquiera alcanzó los votos para lograr un escaño.

Sebastián Piñera y su Gobierno

Desde el estallido social de 2019, la figura de Sebastián Piñera no ha logrado levantar cabeza y ha estado en el centro de diversas polémicas: una denuncia ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad y dos acusaciones constitucionales, entre las más destacadas.

Además, los denominados Pandora Papers revelaron que su familia y la de Carlos Délano sellaron la compraventa de la minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, en 2010. En ese escenario, una cláusula condicionaba el pago de la tercera cuota a que su primer gobierno no declarara como reserva natural la zona donde se construiría el proyecto.

Esta situación originó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Nacional, por presuntos delitos tributarios y de cohecho, por lo que tendrá que declarar en calidad de “imputado”.

Si bien su gestión será recordada por la exitosa campaña de vacunación, no es menos cierto que sus niveles de popularidad nunca lograron repuntar (69% de desaprobación, según la última encuesta Cadem). Además, su labor no le permitió entregar las llaves de La Moneda a alguien de la coalición, ya que Gabriel Boric será quien lo suceda en el cargo de Presidente.

Los partidos tradicionales

La elección de constituyentes, uno de los hitos políticos de este 2021, pudo marcar el fin de una era: los movimientos sociales y candidatos independientes se alzaron por sobre las coaliciones tradicionales. Además, una de las fuerzas que más adquirió protagonismo fue el Frente Amplio, conglomerado del que saldrá el futuro jefe de Estado.

A este último grupo se suman nuevos referentes como el Partido Republicano y el Partido de la Gente, que irrumpieron fuertemente en los últimos comicios parlamentarios. Este escenario hará que el Congreso tenga un relativo equilibrio a partir del 2022, por lo que el diálogo será clave para lograr la aprobación de determinados proyectos.

Caída libre de La Lista del Pueblo

Las movilizaciones sociales de 2019 cimentaron las bases de La Lista del Pueblo, una agrupación política conformada por independientes, que buscaba marcar pauta en la elección de constituyentes de 2021. Esto se cumplió, ya que lograron 27 escaños en la Convención Constitucional, pero sucesivas polémicas opacaron este triunfo.

El primer escándalo lo protagonizó Rodrigo Rojas Vade, símbolo del movimiento, quien reconoció que nunca tuvo cáncer y renunció de facto al órgano. Meses más tarde, Diego Ancalao, candidato presidencial de la LDP, presentó más de 23 mil patrocinios con la firma de un notario muerto. Tras ello vino la debacle, en la Convención prácticamente la totalidad de sus miembros renunció al colectivo para agruparse en uno nuevo, llamado Pueblo Constituyente. En los últimos días, sin embargo, algunos miembros de este último volvieron a renunciar, como Elsa Labraña, quien ahora se sumará a una nueva agrupación al interior de la CC, la Coordinadora Plurinacional.

Los líos judiciales de la ANFP

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tuvo conflictos en sus tres divisiones profesionales, los que incluso escalaron a la escena judicial. La desafiliación de Deportes Melipilla, tras una denuncia presentada por dos clubes y respaldada por otros 10, marcó el cierre de temporada en la Primera División.

Otro caso es el de San Marcos de Arica, escuadra de la denominada Primera, tras la resta de 23 puntos por la mala inscripción del futbolista Zederick Vega. En último término, se presentó una denuncia contra Deportes Concepción en Segunda División, que incluso pudo haber terminado con el equipo “lila” fuera del fútbol profesional.