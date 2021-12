El gerente deportivo de La Roja, Francis Cagigao, reveló el dolor que tuvo Ben Brereton en su arribo a Chile y celebró cómo pudo revertir la situación y salir adelante... lo que no pasó con Robbie Robinson.

Ben Brereton Díaz, a sus 22 años, ya se convirtió en uno de los jugadores más queridos de la actual selección chilena para la hinchada.

Pruebas de eso hay varias: desde la ovación en San Carlos de Apoquindo en el duelo contra Paraguay hasta el reciente encuentro con fanáticos nacionales en Inglaterra, en la previa de un partido con su Blackburn Rovers.

Ben se ganó el corazón de la barra nacional con su esfuerzo en cancha, y su humildad fuera de ella, como lo han admitido sus propios compañeros en más de una ocasión.

Sin embargo, de lo que poco se habla, es de sus complicados primeros días en el representativo chileno.

Francis Cagigao, gerente deportivo de La Roja, dialogó con Todos Somos Técnicos y admitió que las cosas fueron difíciles para ‘Ben-10’ en el inicio.

“Ben es tímido e introvertido y en sus primeros días en Chile no lo pasó del todo bien”, afirmó.

“Lo que no saben de Ben es que es un chico al que conozco desde los 16 años cuando jugaba en el Nottingham Forest y era el 9 de la selección sub 17 inglesa que no marcaba mucho gol, pero tenía muchas condiciones”, agregó.

Cagigao profundizó en los difíciles días de Ben y realizó una comparación con Robbie Robinson, quien estuvo en Juan Pinto Durán y terminó renunciado a un día del partido con Brasil.

“Ben tuvo sus momentos malos, pero la gran diferencia entre Ben y Robbie es que Brereton aguantó el chaparrón y tuvo el carácter para seguir adelante”, explicó.

“Conversé mucho con él en esos días. En el caso de Robinson, hubo una situación privada, de la que por razones legales no puedo hablar, pero lo pasó mal. Cuando lo vi, le aconsejé que volviera a su país”, concluyó.

Consignemos que Ben Brereton será una pieza fija de Martín Lasarte, de no sufrir una lesión, para los vitales juegos contra Argentina y Bolivia de la próxima fecha doble de Clasificatorias. Chile al todo o nada.