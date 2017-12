La emotiva carta que un profesor chileno envió a los padres antes de entregar las notas

Es probable que uno de los momentos más temidos por los estudiantes sean aquellas reuniones en las que sus padres reciben todas sus notas conseguidas en los diferentes ramos.

Es por esto que bastantes comentarios ha generado una emotiva carta que fue publicada por un profesor, dirigida a los apoderados, en la cual les pide que no sean drásticos por las calificaciones alcanzadas por los alumnos.

Según recoge Soy Valparaíso, la misiva fue compartida por el docente Jorge Moreira Jara, quien se desempeña en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, y se volvió viral tras ser subida a Twitter por una de sus alumnas.

“Sé que están ansiosos por saber su desempeño, pero recuerden que entre todos nuestros estudiantes hay algunos artistas que no necesitan entender mucho matemáticas, científicos que no se preocuparán mucho por la historia o filosofía, músicos cuyas calificaciones de química tal vez no serán las mejores, deportistas cuyas aptitudes físicas serán muy importantes para su disciplina”, comenzó señalando el pedagogo.

MIREN LO QUE NOS DIO NUESTRO PROFESOR pic.twitter.com/ZOvGPcpCtc — pancha (@inzaynloki) December 13, 2017

Posteriormente el profesional explica a los padres que si sus hijos no obtienen las mejores notas, no deben quitarles la confianza en sí mismo ni su dignidad.

“Díganle que están bien, que sólo son notas, que aun así están hechos para cosas grandes en la visa, no les quiten los sueños y talentos; hagan esto y vean a sus hijos conquistar el mundo“, añadió.

Finalmente, Moreira reflexiona: “Obtener buenas o malas calificaciones no define nuestra inteligencia, no tiene que quitarnos la confianza en nosotros mismos y mucho menos la dignidad”.

Cabe señalar que si bien el gesto fue sumamente emotivo, no es la primera vez que se difunde esta carta. Anteriormente el texto ya había sido compartido en las redes sociales, específicamente en octubre de 2016.