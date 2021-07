Aunque Microsoft Paint es un programa de diseño muy básico y que desata muchas bromas, Concha García Zaera supo sacarle provecho. Esta abuela española de 90 años está sorprendiendo en las redes sociales con su inigualable talento con este software.

La nonagenaria oriunda de Valencia se hizo muy popular en Instagram, donde tiene una cuenta verificada con más de 300 mil seguidores donde presenta las bellas obras que hace usando Paint.

“Soy una señora de 90 años. Me gusta pintar con el programa Paint. Y sobre todo estar con mi familia y con mis amigas”, así se describe en su bio esta anciana que nació en 1930.

Concha llegó a Instagram luego de que su nieta la convenciera hace unos cuatro años, sin imaginar la popularidad que conseguiría.

García comenzó a usar Paint hace más de 10 años luego de que su familia le regalara un viejo computador tras el fallecimiento de su marido.

Como una manera de mantenerse ocupada, esta abuela empezó a dibujar en el famoso programa de Microsoft, perfeccionando cada vez más su técnica aprovechando sus habilidades artísticas, pues desde muy joven pintaba al óleo.

Sin embargo, había dejado su pasión por el arte cuando su marido comenzó a enfermar y afectarle el fuerte olor de la pintura.

Concha dijo al diario La Vanguardia, que se inspiraba en las postales que le envió su marido antes de fallecer y también en dibujos y su querido Valencia. “Yo no tengo ninguna imaginación, no sé hacer nada si no es copiando, así que me inspiro en las postales que me mandaba mi marido o en dibujos que veo por ahí y me gustan”.

La mujer señaló que demoraba alrededor de 15 días en cada obra y con mucha humildad aseguró que no son la gran cosa porque le gusta lo sencillo.

A continuación te dejamos algunas de sus creaciones.