No estaba nominada ni fue presentadora, pero Hunter Schafer se convirtió en una de las grandes estrellas de la noche del domingo en los Óscar, sólo por el audaz look que escogió para el after-party del evento.

La actriz de Euphoria llegó al evento de Vanity Fair, con un vestido de Ludovic De Saint Sernin para Ann Demeulemeester, zapatos Jimmy Choo y anillos de Mara Paris.

El diseño contemplaba una falda de cintura baja y apegada a las piernas, además de un top en forma de pluma que cubría su pecho de forma estratégica.

El look era completado con un maquillaje intenso en los ojos y el cabello suelto con ondas.

El diseño acaba de ser presentado por la casa de modas en Paris, hace apenas unas semanas.

¿Quién es Hunter Schafer?

Hunter Schafer, una modelo transgénero que no sólo ha trabajado para grandes casas de moda como Dior, Miu Miu, Tommy Hilfiger, Vera Wang y Marc Jacobs, sino que también denunció a su estado natal, Carolina de Norte, por obligar a las personas a utilizar los baños público de acuerdo al género descrito en su certificado de nacimiento y no con el que sienten identificadas.

“Las víctimas más vulnerables de la ley no son ni siquiera los hombres y mujeres trans o los individuos no binarios, es toda la gente que no encaja directamente en nuestra idea de la imagen que debe tener un hombre o una mujer, sin importar cual sea su identidad”, escribió a la revista I-D.

En la serie de HBO MAX, Hunter interpreta a Jules Vaughn, una adolescente trans con una compleja relación con la protagonista, Rue (Zendaya).

“Desde el principio se sintió muy real y apropiado, algo con lo que podíamos sintonizar con los personajes y su desarrollo”, reconoció en una entrevista exclusiva a la que tuvo acceso BioBioChile.

Eso sí, es clara al señalar que no se inspiró en sí misma para su personaje. “Definitivamente no tuve una experiencia paralela con Jules, pero en lo que respecta a sentir la forma en la que se siente y la necesidad de afirmar su feminidad y cómo eso afecta incluso a tu subconsciente, sí lo tuve. He estado ahí y también salí de allí. No creo que haya salido complementarte de ese espiral, pero podría usar ese sentimiento para presionarla más”, contó.