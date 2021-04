Lavar la ropa es necesario, pero hacerlo en exceso implica un gasto de agua y electricidad innecesario. Esto cobra sentido especialmente con prendas como los jeans, que requieren un cuidado especial.

Meter tus jeans a la lavadora con cualquier otras prendas es un error, pues los va daña con el tiempo casi sin darnos cuenta.

“Con cada lavado, esos jeans favoritos corren el riesgo de ir perdiendo su forma y su color. Por lo mismo, hay técnicas muy efectivas para evitar meterlos a la lavadora y que se mantengan limpios, manteniendo su calidad”, señalan desde Wrangler Chile, donde además entregaron algunos consejos para que duren más.

Lo más recomendable es colgarlos y ventilarlos. Para quitarle los olores que se le pueden haber impregnado en el día, lo ideal es colgarlos al aire libre. También se pueden tender en el baño durante la ducha, para que el vapor ayude a limpiarlos y el olor del jabón y shampoo se impregnen en la tela. “Este consejo es para cuando el jeans tiene un uso moderado, por ejemplo, una salida breve a comprar o cuando se usan todo el día en la casa”, aclaran.

Lavarlos a mano. Aunque quita tiempo, es mejor que meterlos a la lavadora. “Se recomienda sumergirlos en agua a temperatura ambiente con detergente bien diluido -nunca agua caliente para evitar que la tela se encoja y se pierda el color- durante 20 a 30 minutos y luego enjuagarlos bien para sacar todo el detergente”, indican desde Wrangler, añadiendo que “siempre es bueno evitar la secadora, y ya si es inevitable usarla, se recomienda el programa más suave para evitar dañar el tejido y la tela o, incluso, achicarlos”.

Cambiar la lavadora por el refrigerador. Desde la marca de jeans, aseguran que hay un viejo truco para no lavar los jeans y que queden como recién lavados. “Primero, se debe cepillar los jeans para sacar toda la suciedad y pelusas y luego se deben meter en una bolsa de plástico hermética, sacar bien el aire y cerrar. Después de ese proceso, se deja la bolsa dentro del congelador durante toda la noche, por ejemplo, se sacan de la bolsa y ¡listo! estarán perfectos para usarlos nuevamente”, comentan.

Si de todas maneras necesitas lavarlos en máquina porque tienen manchas que no salen con nada, lo mejor es hacerlo por el revés para evitar que pierdan el color. Asimismo, procura evitar en exceso los detergentes con blanqueadores y los quitamanchas. Además, recalcan que no es necesario dejarlos en remojo mucho tiempo y que no es bueno mezclarlos con otro tipo de ropa y si es así, que sean de mismo color. Por último, es importante usar un programa para ropa delicada y siempre agua fría.

“Nunca laves tus jeans”

En 2014, Chip Bergh, director ejecutivo (CEO) de la marca Levi’s, fue más lejos y aconsejó nunca lavar los jeans. De hecho, dijo que los que estaba usando en ese momento llevaban un año sin pasar por el agua.

En la ocasión explicó que con esto evitas que se dañen tus pantalones y además colaborabas con el medio ambiente. Asimismo, el ejecutivo entregó el consejo de ponerlos en el congelador, asegurando que súper útil para que no adquirieran mal olor.

Pero, ¿qué dicen los estudios? Una investigación realizada en 2011 por la University of Delaware (Estados Unidos), quiso comprobar que tan efectiva era esta última práctica.

Fue así como determinó que si bien algunos gérmenes mueren con el frío, otros sobreviven y cuando vuelves a ponerte los pantalones, estos microorganismos congelados pueden “despertar” y repoblar la prenda. La excepción fue un jeans fabricado con mezclilla en “bruto”, que ocupa menos agua en la producción y requiere menos lavados.

Pero no es el único experimento que se ha hecho al respecto, en 2011 el estudiante de la Universidad de Alberta (Canadá), Josh Le, realizó un curioso estudio que implicó utilizar sus jeans durante 15 meses -sin asearlos-, únicamente para demostrar que la prenda necesita ser lavada 1 vez al mes.

El universitario además sometió el atuendo a condiciones extremas: no se lo sacó para dormir durante un mes, se secó el sudor de las manos en él y lo ensució con comida.

El joven de 20 años usó la prenda entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010 con la idea de testear la cantidad de suciedad que se acumula en ella. Para esto, tomó una muestra del pantalón y midió el nivel de bacterias. Después de ese periodo, los lavó para volver a usarlos por 2 semanas, y nuevamente verificó el nivel de organismos en la tela.

Luego de ambas mediciones, se dio cuenta que la cantidad de bacterias era similar, concentrándose la mayor cantidad en el área púbica. En esta parte encontró entre 8 mil y 10 mil unidades por centímetro cuadrado.

Rachel McQueen, profesora de Ecología Humana de la Universidad de Alberta y supervisora del experimento, dijo que los resultados sugieren que los jeans efectivamente necesitan lavarse sólo 1 vez al mes, tal como planteó el estudiante.