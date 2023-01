Pensar que la carrera a estudiar será un compromiso de por vida, puede ser inquietante y reprimir la verdadera vocación. Por ello, la coach laboral, Constanza Núñez, entrega sus recomendaciones para seguir tu pasión aun si el puntaje o postulación no resultó como esperabas.

Elegir una carrera o profesión puede ser todo un desafío cuando son más las dudas que las certezas las que rodean la decisión.

A solo días de publicarse los resultados de la PAES, son varios los estudiantes que quedaron en el limbo, ya sea por sus puntajes o porque la postulación no resultó como esperaban.

Por ello, la psicóloga, coach ontológica y autora de Conecta con tu pasión, Constanza Núñez, entregó sus recomendaciones para descubrir tu vocación.

“Ni la carrera ni el matrimonio son para toda la vida”

Núñez explica que lo primero es dejar atrás el mito de que la profesión que se elige estudiar debe ser para toda la vida y es lo que se ejercerá por 20 o 40 años.

El elegir una carrera “es una decisión que nos impone la sociedad como si fuese para toda la vida. Ni el matrimonio es para toda la vida, si es que uno no lo siente así“, afirma.

“Independiente del puntaje, que es muy importante, lo primero es pensar en qué quiero yo. Independiente de lo que quieren mis papás, la sociedad, mis amigos“, recomienda la coach laboral.

Esto, pues cuando “sé que soy bueno, sé que voy a hacer la diferencia. Independiente de la carrera, si lo amas y te apasiona de verdad te va a ir bien”, dice.

Claves para reconocer tus talentos

No obstante, para encontrar tu pasión “lo importante es el autoconocimiento y atravesar el límite del miedo a exteriorizar lo que queremos hacer”.

Para reconocer los talentos, la psicóloga explica que: “Hay talentos que pueden estar escondidos debajo de la alfombra y otros que son naturales”, sumado a esto, puede haber habilidades que no nos llamen la atención. Por ejemplo dice: “Puedo ser muy buena haciendo planillas Excel, pero no lo disfruto”.

Por ello, para identificar un talento que nos gusta y que se puede transformar en una carrera, la coach dice que es posible detectarlo porque “se me pasa el tiempo volando y se me olvidan los conflictos externos”.

Lo cual puede suceder escribiendo, dibujando, hablando, haciendo ejercicios y muchas otras actividades, no obstante, la máxima es encontrar una carrera que una tus talentos favoritos y lo que disfrutas haciendo.

Esto, ya que “cuando uno disfruta haciendo algo, el dinero y el éxito llegan por añadidura”, afirma Núñez.

“¿Es esto lo que quiero hacer los próximos 5 años?”

Tal como explica la psicóloga, lo aprendido en las aulas puede distar bastante de cómo funcione la profesión en el día a día. Por ello, pueden ocurrir crisis vocacionales durante el transcurso de la carrera o incluso cuando ya se está inserto en el mundo laboral.

Para disminuir que esto pase o hacer que se trate de algo menos negativo y encontrar tu pasión, la coach recomienda investigar sobre cómo se realiza la profesión que nos atrae de manera rutinaria, consultado a personas que la ejerzan.

Y luego preguntarse: “¿Me veo durante 5 años haciendo esto?”. Sin embargo, llama a recordar que no debe elegirse como si fuera algo para siempre, ya que los intereses van cambiando con los años y la experiencia.

No obstante, si se decide en un futuro cambiar de carrera, la psicóloga dice que no se debe pensar que se “comienza de cero”, esto, pues la experiencia vivida será igual de valiosa en lo que está por iniciar.

Cómo elegir entre varias carreras

Así como puede ocurrir que el puntaje de la prueba de ingreso a la universidad no alcance para lo que se buscaba, también puede pasar que este sea mayor y se abran más posibilidades.

O en otro caso, pueden presentarse otras oportunidades laborales y de crecimiento personal que nada tengan que ver con estudiar una carrera universitaria. Si este es el caso, la coach recomienda realizar un ejercicio de costos y beneficios en una hoja de papel para encontrar tu pasión.

“La mente no quiere que salgamos de nuestra zona de confort, por ello, nos empieza a meter ideas para elegir lo que es más cercano a esa zona de confort”, dice.

“Por lo que cuando lo llevamos a papel, nos damos cuenta de que quizás mi mente me estaba engañando y llevando a un camino no tan beneficioso”, explica.

Ejercicio de costos y beneficios Esto permite plasmar nuestros miedos y tomar perspectiva de la decisión, por lo que las siguientes preguntas del Modelo Grow podrían ser de ayuda: Lo ideal es realizar el ejercicio a mano y en hoja de papel, en ella se debe hacer una lista de las posibles carreras/ ocupaciones y bajo cada una de ellas responder: – ¿Qué carrera/ ocupación elegirías si el dinero ni el tiempo fuesen un problema?

– ¿Te gustaría otra sugerencia?

– ¿Cuáles son los costes y beneficios de cada opción?

– ¿Cuál podría ser el mejor resultado?

– ¿Cuál de estas soluciones prefieres o sería la mejor para ti?

– ¿Cuál te daría la mayor satisfacción?

Este ejercicio no solo permite poner en perspectiva las opciones, sino que además fundamentar el porqué de la elección.

Otros consejos finales que entrega la autora Constanza Núñez, son que si no el puntaje de la prueba no es el esperado o aún no hay una decisión clara, lo mejor es esperar, puesto que “el costo de estudiar algo, porque sí, es muy alto. Quizás es mucho mejor a largo plazo y sustentable, tomar un año más y estudiar realmente lo que quiero”.

Sin embargo, llama a tomar este tiempo como un proceso de investigación e introspección sobre lo que se quiere y a probar ocupaciones nuevas, pues lo ideal es “no buscar encajar en el sistema, porque sí. Hay muchas formas de ser feliz laboralmente”.

Sumado a esto, aconseja no guiarse por estadísticas y comparativas de empleabilidad o sueldo para encontrar tu pasión, ya que son cifras promedio: “Puede haber personas que se salen y superan los números de las tablas”, cierra.