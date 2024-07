Cristiano Ronaldo, estrella del fútbol de Portugal, se ha convertido en meme en internet tras su desempeño en el reciente partido de la Eurocopa 2024 contra Eslovenia, donde falló varias oportunidades, incluyendo un penal que lo hizo derramar lágrimas, siendo comparado con Homelander de The Boys. A pesar de no haber marcado ningún gol en el torneo hasta ese momento, Portugal logró avanzar a la siguiente ronda gracias a la actuación del arquero Diogo Costa, quien atajó tres penales rivales. Las redes sociales no tardaron en llenarse de comparativas entre Ronaldo y Homelander, generando burlas y memes que se viralizaron rápidamente.

Cristiano Ronaldo, estrella del fútbol de Portugal, se ha vuelto “meme” en internet luego del reciente partido de su selección contra Eslovenia en la Eurocopa 2024 que le valió comparaciones con Homelander, el antagonista de The Boys.

En dicho partido, el cinco veces ganador del Balón de Oro falló varias oportunidades, incluyendo un penal que le arrancó lágrimas, y más de algún tiro libre que siempre, sin falta, fueron acaparados por él.

Y ahí fue donde comenzaron las comparativas con el supervillano de The Boys, burlas que llegaron no sólo desde el equipo rival, sino de toda la internet, por cuanto hasta ahora Ronaldo no ha conseguido marcar un solo gol en el torneo.

A modo de contexto si no manejas la serie, Homelander es básicamente un “pequeño tirano” líder de un equipo y rostro de una compañía en que se hace de todo para complacerlo, y cuyas habilidades le permiten hacer lo que se le ocurra sin consecuencias.

Sin embargo, si bien la historia de la serie y sus personajes también satirizan con figuras y situaciones del mundo real, especialmente la política y el espectáculo, sólo pasa tangencialmente por la industria deportiva y nunca con intenciones evidentes de parodiar a un deportista.

Finalmente, Portugal pasó a la siguiente ronda imponiéndose en los penales, en los cuales Ronaldo por fin logró marcar, siendo rescatado el equipo por el arquero Diogo Costa, quien atajó tres de los tiros rivales.

“Ronaldo viendo a Diogo Costa salvar cada penal”, comentó un usuario con una imagen que parodia a Homelander y al futbolista.

Ronaldo seeing Diogo Costa saving every pen pic.twitter.com/ghRJBMRH6o — Tobes (@TikiTokaMate) July 1, 2024

“Ronaldo cuando Bruno dice ‘yo debería patearlos"”.

Ronaldo when Bruno says “I should be taking them” pic.twitter.com/EfmfFzsa01 https://t.co/OWoR1zEiVB — Killua 🇩🇪🇪🇸 (@OBolarin11) July 1, 2024

“Quien sea que comparó por primera vez a Ronaldo y Homelander se merece todo”.

Whoever first compared Ronaldo and Homelander deserves everything 😭 pic.twitter.com/AInVECthD0 — 🫶🏾 (@Y_Etuh1) July 1, 2024

“Hombre, estoy tan feliz de que más personas estén notando que Ronaldo es literalmente el Homelander de la vida real”.

Man I’m so happy more people have realized Ronaldo is literally real life Homelander https://t.co/2ts78hLeGg — R🇭🇹#OverallFunGuy (@TheRichyVerse) July 1, 2024

“Ronaldo justificando ese tiro libre en los camarines”.