Con el incesante llanto de su hijo de fondo, la creadora de contenido mexicana Marsella Reynolds aprovechó de darle un consejo de crianza a sus seguidoras en la red social, donde les recomendó no intervenir cuando los padres de los niños realizaban alguna obligación con ellos.

“Le voy a dar un consejo a las mamás: no intervengan. Mi yo de antes no hubiera permitido que mi hijo llorara así”, comenzó diciendo haciendo referencia a que en el baño de al lado su pareja y padre de sus hijos estaba bañando a uno de ellos mientras no dejaba de llorar y gritar.

“Yo hubiera entrado y le hubiera dicho: ‘No, yo lo baño, déjame’ y todo para que no llorara, pero es su papá, también es su obligación“, aconsejó.

La mexicana también advirtió a sus seguidoras, a quienes les dijo: “Ellos hacen las cosas diferente y no porque sea diferente está mal y no porque tú lo hagas diferente está bien”.

De fondo seguía oyéndose el llanto desconsolado del bebé mientras ella reflexionaba: “Es difícil estar de este lado escuchándolo llorar, pero también es su papá”. En un siguiente clip del video detalló que su pareja logró calmar al niño sin su intervención, lo que abrió paso a otro consejo.

“Si yo hubiera intervenido, mi esposo no hubiera encontrado la forma de calmarlo, yo me hubiera enojado y estresado, porque yo no lo permito (realizar sus obligaciones como padre)”, dijo.

A lo que aconsejó la mujer: “Yo sé que a veces decimos: ‘lo estás haciendo mal’, pero es que de por sí la maternidad es cansada como para que nosotras adoptemos las responsabilidades que también son de ellos“.

“Bañar a los niños es responsabilidad de los dos. No se la quites y no te la adjudiques toda a ti, porque el día en que le pidas ‘oye, baña al niño’, te va a decir ‘es que yo no sé’, pues ni modo, yo tampoco nací sabiendo como bañar a un bebé“, reflexionó.

Tras esto, la mexicana se puso en otras situaciones de crianza que suelen ser evadidas por algunos padres, quienes se excusan en no saber ejecutarlas, tales como vestirlos. “Ponles algo que te pondrías tú”, recomendó como respuesta.

El registro viral inició el debate en la red social, donde varias madres admitieron haber hecho lo contrario al consejo de crianza de la mexicana, mientras otras lo agradecían de antemano.

“Yo siempre intervengo 😭 cambio de chip”; “Excelente consejo, a veces nosotras mismas acaparamos todo y no los dejamos cumplir con su parte”; “cometí ese error de ser mamá 100% y que él siga con su vida”, confesaron algunas de sus seguidoras.