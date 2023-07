La pequeña estaba realizando un popular reto junto a su padre en México cuando de la nada le contó que su madre "andaba con otro hombre". El sujeto no pudo ocultar su sorpresa.

Una pequeña niña mexicana habría expuesto una infidelidad de su madre en pleno reto de TikTok con su padre. Por estos días en la red social se ha viralizado el trend conocido como “¿Qué se siente?”, donde amigos, parejas, hermanos, se enfrentan en una pelea ficticia donde dicen afirmaciones para incomodar al otro.

Tal es el caso de los enfrentamientos entre niños, donde se interpelan con frases como “¿Qué se siente que yo sea más bonita?”, o “¿Qué se siente que yo tenga más juguetes?”. En el reto todas las preguntas se contra preguntan con el fin de que quien se enoje primero pierde.

Este fue el reto que la niña realizó con su padre, quien fue el primero en preguntar: “¿Qué se siente que tú no tienes novio porque tu papá te regaña?”, le dijo, a lo que la pequeña le contestó: “¿Qué se siente que tu tóxica ande con otro hombre?”. La pregunta impactó a su padre, pues su pareja y madre de la niña estaba frente a ellos.

“No digas mamadas”, le respondió el hombre mirando directamente a su madre, “¿Por qué dices eso?”. “¿Por qué dices eso mija? Yo no estoy jugando”, le preguntó la mujer a la niña desde detrás de la cámara con un tono serio.

“Es que una vez mi mami me puso una canción y me dijo que el de acá era su novio”, se explicó apuntando a la casa del vecino. “¿El señor de al lado?”, le preguntó su padre fuera de juego.

“¡Nooo, no mames, fíjate en lo que estás diciendo!”, se apresuró a advertir su madre. A lo que explicó: “Vimos un video en casa de mi mamá y yo digo que el que salía de este lado era mi novio, no el señor del al lado, ni siquiera estábamos aquí”, le dijo a su pareja, pero este mantenía su reacción incrédula.

“Era un video de la Sonora Dinamita y salía Aaron y su Grupo Ilusión y yo te he dicho que Aaron es mi novio, bueno no se llama Aaron el vocalista”, explica ante la mirada de sorpresa de padre e hija, quienes miran directamente a la pantalla.

Tras estas palabras, el hombre escondió su cara de la cámara ante las explicaciones y advertencias de su pareja: “Por eso no jueguen a eso, porque luego se lo toman en serio. Yo no estoy jugando a esto, así que no tienen que decir cosas de mí“.

Sin embargo, los ánimos cada vez se tornaban más álgidos. “¿Quién era su novio?”, volvió a preguntarle el hombre. “El de acá”, le respondió nuevamente la niña apuntando a la casa del vecino.

“Ves, ni sabes contar el chisme completo”, la interrumpió su madre. “¿Cómo se llamaba ese?”, la interpeló la niña. Tras esto, su padre siguió consultándole detalles de la supuesta infidelidad a la pequeña, quien aseguró que en una ocasión su madre la dejó sola junto a su hermano menor para ir a comprar.

Tras esto, su madre le advirtió que si decía mentiras iba a quedar bizca, pero la niña perseveró en sus dichos.

En la sección de comentarios de TikTok se generó un álgido debate donde algunos aseguraron que podía tratarse de una broma o que realmente la niña había expuesto la infidelidad de su mamá debido a su rapidez para dar explicaciones.

“La mamá solita se delató dando tanta explicación”; “Mi madre decía: “quien brinda tanta explicación, que nadie le ha pedido, algo tiene escondido””; “la niña asustada, pero se mantiene firme… mi mamá tiene novio”, le advirtieron al hombre.