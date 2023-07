Un trabajador de restaurant en México se volvió viral a raíz de una insólita situación: Halló una rata al interior de un recipiente con aceite. Su reacción se volvió viral.

Se trató de un local ubicado en Acapulco, donde el hombre grabó su sorpresa al ver al animal dentro del recipiente lleno de aceite, incluso parecía que estaba nadando.

Fue así como el muchacho decidió sacar al roedor del lugar, pero la tarea no fue nada de sencilla, debido a que tenía mucho miedo.

“Creo que se está ahogando. A ver, vamos a agarrarlo ya, a la verga (sic), ya me enojé. No tengo el valor, güey, me da miedo porque está muy vivo, güey. Yo creo que se acaba de caer”, expuso.

(Esto es normal en mi trbajo el area de esta cocina esta junto a un area verde muy extensa y frente al rio aparte la freidora y ese aceite se retiraron y se instalo todo nuevo despues de la limpieza y desinfección de la cocina 🤩)

Rata en el aceite

No obstante, tomó unas pinzas de cocina, agarró valor, y logró agarró a la rata para ir a dejar fuera de la cocina.

Posteriormente, en la descripción del video, indicó que el restaurant se ubica cerca de un bosque, por lo que el riesgo de plagas es latente.

“Esto es normal en mi trabajo. El área de esta cocina está junto a un área verde muy extensa y frente al río”, indicó.

“Aparte la freidora y ese aceite se retiraron y se instaló todo nuevo después de la limpieza y desinfección de la cocina”, agregó.

Hay que señalar que el video fue todo un éxito en la mencionada red social, donde tiene más de 800.000 Me Gusta.