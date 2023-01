Cuando tenía 9 años, Dieunerst Collin estaba esperando un pedido de pollo y papas fritas en un local de Popeyes en Irvington (Nueva Jersey, Estados Unidos), cuando un sujeto sacó su celular y comenzó a grabarlo.

El niño, que llevaba un vaso de limonada en la mano de la cadena de comida rápida, lo miró de reojo algo abrumado y no entendía por qué este desconocido lo grababa. El hombre luego subió el video a redes sociales comparándolo con Lil TerRio, otro chico que era conocido en internet por sus bailes.

Al cabo de unos días el video llegó a la desaparecida plataforma Vine, donde alguien lo convirtió en un GIF que rápidamente se volvió miral. El resto es historia, se crearon múltiples memes con su imagen y diferentes leyendas. “Cuando tu profesor te pilla copiando en un examen”, decían algunas.

Hoy Dieunerst Collin tiene 18 años, es jugador de fútbol americano del Lake Erie College en Painesville, Ohio, donde estudia comunicaciones en primer año. Además, acaba de firmar un importante contrato de patrocinio con Popeyes.

De este modo, la cadena de comida rápida usará su nombre e imagen en la publicidad de la compañía.

“Cuando sucedió, no queríamos ser el centro de atención. La gente se acercaba a mi papá y decía: ‘Oye, hemos visto a tu hijo en esto’, tratando de hacer una broma. A mi papá no le gustaba que bromearan con sus hijos. Pero ahora, el hecho de que lo cambié por una bendición, le gusta”, señaló Collin a CNN.

“Aquí es donde comenzó nuestra historia”

A través de una publicación en Instagram, Popeyes le dio la bienvenida a Dieunerst Collin como rostro y atleta patrocinado.

“Aquí es donde comenzó nuestra historia”, señalaron en el video donde muestran la imagen suya que se hizo viral hace casi una década.

“El momento que nos convirtió en un meme. No lo pedimos. No lo entendimos. Pero no te preocupes hombrecito, no dejamos que eso nos detuviera. Porque cuanto más crecíamos, más duros nos volvíamos. Aprendimos a apoyarnos. Convertimos la atención en motivación y la motivación en campeonatos. Aquí es donde comenzó nuestra historia y ahora es donde comienza una nueva”, indicaron desde la firma.

Asimismo, ya apareció la primera valla publicitaria con su imagen en Nueva Jersey, específicamente en East Orange. Allí se ve una captura de cuando Collin era niño y luego de adulto bajo la leyenda “Memes to Dreams” (de memes a sueños),

“Los fans deben estar atentos a otros contenidos divertidos por venir. Desde memes hasta sueños, Dieunerst y Popeyes aparecerán en las redes sociales una vez más”, anunciaron en Popeyes.

¿Cómo llegó Dieunerst Collin a conseguir el contrato con Popeyes?

Según cuenta CNN, a principios de enero, el joven publicó un recuerdo de su meme en Twitter e Instagram, y pidió a sus seguidores que etiquetaran a Popeyes con el fin de conseguir un acuerdo de patrocinio para su carrera como jugador de fútbol americano.

Y la unión hizo la fuerza. Fue tanto el revuelo que hasta otro restaurante, el Buffalo Wild Wings lo apoyó.

“Popeyes, hazlo por Vine”, bromeó haciendo alusión a la desaparecida plataforma de videos cortos.

Tras unas horas, Popeyes le envió un mensaje a Collin con una oferta y días después hizo el anuncio en redes sociales.

“Pueden pasar muchas cosas con el poder de internet detrás tuyo. No puedo creer que pueda decir que estoy patrocinado oficialmente por Popeyes. ¡Gracias a todos los que ayudaron a difundir la palabra!”, indicó Collin.

Collin espera convertirse en jugador de fútbol americano profesional

Louis Moore, profesor asociado de historia del deporte en la Universidad Estatal de Grand Valley en Michigan, dijo que lo ocurrido con Collin no es lo habitual para los jugadores de fútbol americano universitarios.

“Tradicionalmente, los atletas masculinos tienen que ser muy populares antes de obtener el respaldo de una marca nacional. Pero son populares por su éxito en el campo, no por un meme”, indicó Moore.

“La vinculación con Collin muestra que hay un cambio en este pensamiento. La popularidad ya no tiene que basarse en el éxito atlético. Gracias a las redes sociales, los atletas jóvenes pueden ingresar a la universidad con una marca que puede ser atractiva para las empresas”, afirmó el profesional.

Por su parte, Collin pretende dedicarse al fútbol americano profesional una vez que termine sus estudios de comunicación, y luego, más a futuro, ser un analista deportivo.

“Nunca pensé que sería tan grande. Simplemente, pensé que la gente seguiría adelante y se olvidaría del meme. Cuando hablo con mi padre, en realidad se emociona mucho porque nunca esperó este (éxito) para mí”, afirmó.