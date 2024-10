Este martes se confirmó lo que fue el hallazgo del denominado ‘Barco Fantasma del Pacífico’, frente a las costas de California en Estados Unidos.

Se trata de un navío armado que tuvo acción durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el conflicto entre Estados Unidos y Japón.

De acuerdo a The New York Times, se trató de una misión realizada con tres robots con radares, los cuales escanearon hasta 130 kilómetros frente a San Francisco.

El navío había sido un completo enigma para la Armada de Estados Unidos, debido a que nunca se había logrado localizar con exactitud.

El barco en sí se denominaba ‘USS Stewart’ o DD-224, habiendo sido el único capturado por las fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial.

