Chilena conquistó Avant Premiere de "Casa de Dragón" con vestido que destacó el The New York Times

La influencer chilena Valentina De Valiente logró deslumbrar en la Avant Premiere de Casa de Dragón en Nueva York con un vestido único diseñado por el joven chileno Bratty. El atuendo, confeccionado en tiempo récord, estaba adornado con dragones esculpidos a mano y diamantes, captando la atención de actores como Matt Smith. Además, el vestido fue compartido por The New York Times Style. Bratty, quien comenzó hace dos años en la moda, reveló que normalmente tarda semanas en diseñar, pero en este caso solo tuvo días. Este hito marca un nuevo paso en la carrera de la influencer, quien ahora se prepara para asistir a la Comic Con Experience en Brasil.

Los fanáticos de “Casa de Dragón” son (somos) miles alrededor del mundo, y Chile no se queda atrás. Bien lo sabe Valentina De Valiente, una publicista e influencer chilena que se codeó nada menos que con los mismos actores de la serie.

Pero su hito es incluso más grande, ya que el vestido que utilizó durante el Avant Premiere en Nueva York deslumbró tanto al reparto, como al The New York Times.

Todo comenzó con el plan de Valentina para poder llegar al evento de Casa de Dragón en Estados Unidos.

En entrevista con BioBioChile, la joven de 28 años relató que en sus redes sociales habla principalmente de “Casa de Dragones”.

“Yo partí hablando desde las primeras fotos que salieron, desde el primer capítulo”, indicó.

Sobre la Avant Premiere, indicó que “le escribí a la agencia de MAX (HBO) en Chile para presentarme y que pudieran considerarme en lo que sea, ya sea en que me manden las noticias o fotos, lo más básico o cualquier cosa“.

“Yo pensaba ‘claro, sería un sueño muy muy imposible ir a la Avant Premiere’. Nunca lo consideré como una opción real, pero sí sabía que había que intentarlo”, añadió.

A las pocas semanas le confirmaron lo imposible: iría al evento en Nueva York.

En un par de días debió organizar todo, desde pedir permiso en su trabajo a los detalles mínimos que considera un viaje. “Me dijeron que aunque no tuviera días (libres), igual tenía que ir”, relató.

Vale de Valiente en Nueva York

Y así comenzó a alistar todo, entre ellos, el vestido, un tema del que ya hablaremos y que de seguro sorprenderá.

Junto a su madre, su fiel compañera de viajes, partieron a Estados Unidos. Acá me voy a detener un momento para señalar que la tía (mamá de Valentina) también es quien le ayuda muchas veces para grabar sus videos, toma fotografías y le asiste en varios temas.

Entre todas las anécdotas que le pasaron, ya es bastante conocida una con Matt Smith, quien interpreta a Daemon Targaryen. Ella se atrasó en entrar a la sala de cine donde se estaba presentando el visionado, sin embargo, gracias a su vestido no pasó desapercibida. En ese momento se encontró con el británico.

“Cuando iba subiendo por la escalera, veo que está Matt poniéndose de pie para saludar a otra persona que también venía un poco tarde, y ahí como que yo choqué con él (ríe), y yo lo miré como desorientada y más que fijarme en él me fijé en su fila, en qué fila era, entonces me dijo, no sé, ‘es la D, y cuál es la tuya’, me dijo, yo dije ‘la O’, ‘a, es más atrás’, y se puso a contar A, B, C… ‘debe ser como la penúltima’ (dijo Matt)”, relató Vale.

“Y eso fue todo, fueron como 10 segundos para mí fueron eternos”, añadió Valentina De Valiente, quien reconoció que “no quedó grabado, pero vive en mi memoria”.

Pero no solo pudo interactuar con Matt Smith, sino también con otros actores de la serie, como por ejemplo Ewan Mitchell (Aemond), Fabien Frankel (Ser Criston Cole) y Harry Collett (Prince Jacaerys ‘Jace’ Velaryon), entre otros.

De hecho, fue el encuentro con Ewan Mitchell su momento más esperado durante toda la velada, ya que, tal como dijo, es su “crush”.

“Soy muy fan, entonces poder hablar con él y tomarle las manos mientras hablábamos, fue maravilloso. Él fue muy amable, muy tierno, me escuchó, le mostré unas cosas en mi celular y él me decía ‘sí, muéstrame, muéstrame’. Estuvimos como 10 minutos hablando, le dije que el pueblo latino lo amaba”, manifestó.

Ahora, el siguiente objetivo de Valentina es la Comic Con Experience que se realizará durante diciembre en Brasil, donde ya se confirmó a Matt Smith como uno de los invitados.

Revisa la entrevista completa a Valentina de Valiente a continuación (luego sigue la historia del vestido, no te la pierdas):

¿Y el vestido?

Ya, ahora sí, pasemos al vestido. Y es que tal como dijo Valentina, no hubo actor o actriz que no destacara su atuendo.

Su vestido es una pieza única diseñada por otro joven chileno: Diego Villalobos (22), o como lo conocen en la industria de la moda, Bratty.

Quermíamos, no, necesitabamos saber más detalles del vestido y la persona que lo diseñó, así que conversamos con Bratty, quien nos reveló en exclusiva algunas particularidades de su obra de arte.

El vestido rojo de tela Creep Satín, estaba acompañado de dos dragones de goma de alta densidad, los que fueron esculpidos a mano.

Cada diamante que adorna a los dragones fue puesto uno a uno en las dos esculturas, un detalle no menor que le da un valor agregado a esta pieza única. Otro dato es que la idea principal fue recreada con Inteligencia Artificial para tener claro cómo se vería el resultado final.

En general, Bratty dijo a BioBioChile que demora entre dos a tres semanas en el diseño de un vestido, pero en este caso, solo tuvo días.

“Fue un resultado en tiempo récord, como en cinco días”, añadió el diseñador. De hecho, cuando Valentina le dijo que se iba en un par de días a Estados Unidos, él pensó “en verdad es una oportundiad increíble, así que lo voy a aceptar nomás”.

Trabajó día y noche junto a su equipo, ya que el vestido. Fuera de los detalles ya mencionados, tiene una base de corset en la parte superior.

El último trabajo del diseñador, quien nos menciona estudió Producción de Eventos, fue el que utilizó la influencer Naya Fácil durante el piscinazo del Festival de Viña del Mar 2024. También trabajó con ella durante la campaña.

Tal como dijo Valentina, nadie quedó indiferente frente a su vestido, algo que ella le hizo saber a Bratty.

Sobre esto, el sentimiento “fue increíble, el recibimiento que tuvo y poder visualizar lo que teníamos en mente y que la gente lo pudiera ver de la misma forma”.

El gran trofeo, añadió el artista, es que el vestido fue compartido por la sección de moda del The New York Times, a través de su cuenta de Instagram.

Actualmente, Bratty trabaja mucho con marcas e influencers, además de artistas urbanos. Pero no todo fue tan fácil como parece, ya que comenzó de a poco hace algo más de dos años.

Primero trabajó en la producción de eventos, luego comenzó a confeccionar para él, principalmente piezas que no existían y que fueran únicas. La necesidad de crear y buscar prendas con un estilo particular lo llevó a ir creciendo. Siguió con la confección para fiestas y así hasta el momento donde está ahora.

A continuación te dejamos algunas de las imágenes del boceto y de la producción del vestido de Valentina diseñado por Bratty y que causó sensación, tanto a los “dragones”, como al The New York Times Style.