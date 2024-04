Una estudiante universitaria de Chicago le quitó el arma a un ladrón que intentó robarle sus pertenencias. El momento quedó grabado en una cámara de seguridad.

Según CNN, la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, advirtió a sus estudiantes que al interior del recinto se habían detectado una serie de robos durante el día.

Uno de aquellos momentos quedó grabado a través de una cámara de vigilancia.El hecho ocurrió antes de las 3 de la tarde, al interior de la universidad.

En el video se ve a una estudiante caminando sola, cuando de pronto es abordada por un sujeto que intentó quitarle sus pertenencias.

Maddi es el nombre de la universitaria que fue intimidada por el sujeto.

“Estaba caminando, regresando de clases, y vi a un hombre con una máscara acercarse a mí“, explicó en CNN.

En el transcurso de la grabación se logra ver a la estudiante forcejear con el hombre. Luego de ello, el sujeto le quitó a Maddi su teléfono y ella se defendió tomando el arma.

“Logre poner mis manos en la pistola, sacar el cargador de la pistola y tirarlo a los arbustos”, contó para CNN.

Luego de ello, Maddi escapó y el ladrón se subió a un auto para huir.

El medio explicó que el caso de Maddi, no es primera vez que ocurre, ya que otros estudiantes también fueron víctimas de asaltos al interior del campus e incluso el mismo día que la joven estudiante.

Por su parte, la Universidad de Chicago envió a los estudiantes una carta informando que se aumentará la seguridad en el interior del recinto, con patrullas de policía.

A continuación, se deja el video de la cámara de seguridad del campus.

NEW: Female University of Chicago student fights off a robber by grabbing his gun as he tried stealing her phone.

21-year-old Madelyn fended off a thug by grabbing his gun and removing the magazine before he hopped into a getaway car with her phone.

The thug looked dumbfounded… pic.twitter.com/6aHKJeZ7st

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 19, 2024