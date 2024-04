Tratar de definir a Alejandro Jodorowsky resulta una tarea titánica. Pero lo primero que hay que considerar es que se trata de un artista multifacético. Se formó como actor y mimo, pero no ejerce como tal. También incursionó en el cine, en los cómics y en el tarot. Él mismo ha expresado que lo inspira el altruismo hacia el otro. “Yo no hago esto para mí, lo hago para ti”, expresó en el Congreso Mente Superconsciente del año 2017. De esta forma, el artista de actuales 95 años, construyó una carrera atípica pero sobre todo original.

Sin embargo, fue con la generación del 50, compuesta por el poeta Enrique Lihn y los escritores Enrique Lafourcade y Jorge Edwards, que Jodorowsky dio sus primeros pasos hacia la exaltación poética a través de una compañía de teatro, títeres y pantomima.

Pero a la vez que su nombre ganó fama mundial, también el artista chileno fue objeto de cancelación hace seis años, por sus dichos sobre una presunta violación a una actriz, durante la filmación de la película El Topo, una de sus obras maestras.

¿Y quién es Jodorowsky?

Nació en 1929 en Tocopilla, sus padres eran inmigrantes rusos que recalaron por “casualidad” en la ciudad del Norte Grande del país. Enfocados en el comercio, tenían una tienda en Iquique bautizada como “Ucrania”. Luego la familia, en búsqueda de un mejor porvenir, se mudó a Santiago, al populoso barrio de Matucana, para establecerse con otra tienda llamada “El Combate”.

Gracias a su aire soñador, el joven Alejandro sabía que su futuro no estaba en el local familiar que vendía ropa interior. Al contrario, el destino que soñaba estaba en convertir su propia vida en arte. Para lograrlo, aprendió mimica de forma autodidacta.

Según una nota del escritor Enrique Lafourcade, su amigo debía “desafiar” al mimo más famoso del mundo: Marcel Marceau. “Tenía que derrotarlo, no sin antes aprender de él”, afirmó el autor de “Palomita Blanca”.

Con cien dólares en el bolsillo y una maleta de cartón, partió rumbo a Francia en un buque italiano. Una vez en la capital parisina, se convirtió rápidamente en el discípulo más aventajado de Marceau, puesto que le ayudó a crear rutinas que se representan hasta el día de hoy.

De aquellos años, el intelectual chileno destacó que se trataba de “una búsqueda interior, un asumir mi cadáver. Un deseo de saltar hacia la carne para encontrar lo inmaterial. un ‘caer de la piel del alma’, como dice Neruda”, sostuvo en una entrevista concedida al periodista Alberto Barrios.

El nuevo rumbo de Alejandro Jodorowsky

A modo de anécdota, Lafourcade reveló que la corta estadía en la compañía del mimo francés se debió a que “le levantó” la mujer.

Posteriormente, le tocó ejercer el comercio ambulante y realizar trabajos esporádicos, luego de ser despedido. “Pero hasta los mimos se dan cuenta. Jodorowsky quedó sin pega”, afirmó Lafourcade de su amigo.

No obstante, decidido a emprender nuevos rumbos, Jodorowsky decidió partir a México para probar suerte. Junto a sus amigos, el dramaturgo Fernando Arrabal y el actor francés Roland Topor, montan espectáculos inspirados en el “movimiento Pánico”.

En sus palabras, Jodorowsky, define la propuesta como un efecto catártico, “que permite ver los crímenes que llevas dentro y consigue que te liberes de ellos”, sostuvo al suplemento El Cultural. Por ello, se quedó 10 años en el país azteca, para hacer cine.

El cine de Alejandro Jodorowsky

La vena artística totalmente desatada en la década de los 60, fundó Producciones Pánicas. A través de ella, logro dar rienda suelta a películas inspiradas en sus pasiones, como el surrealismo. De esta manera nacieron Fando y Lis (1967) una cinta experimental repleta de simbolismos y El Topo (1969), un western esotérico.

Precisamente esta última película, mezcla de imágenes y sonidos, cuenta la historia de un vaquero que debe redimirse a través de un desierto lleno de desconcertantes desafíos. Aunque en pleno 2019, surgieron unas antiguas declaraciones de Jodorowsky de 1972, en la que expresó haber violado a la actriz Mara Lorenzio durante la filmación, en una escena en que se simulaba el hecho.

Los dichos de Jodorowsky fueron realizadas para el libro “El Topo: A Book of the Film”, donde indicó que “cuando quería hacer la escena de la violación, le expliqué (a Mara) que la iba a golpear y la iba a violar. No había un vínculo emocional entre nosotros, porque había puesto una cláusula en los contratos de todas las mujeres declarando que no tendrían que hacer el amor con el director”.

“Nunca nos habíamos hablado. No sabía nada sobre ella. Fuimos al desierto con otras dos personas: el director de fotografía y el técnico. Nadie más. Dije: ‘No voy a ensayar. Sólo habrá una toma porque será imposible de repetir. Rueden las cámaras sólo cuando les diga’, y le dije a ella, ‘el dolor no me duele. Pégame’. Y me golpeó. Y dije ‘Más fuerte’. Y comenzó a pegarme con todas sus fuerzas, lo suficiente para romperme una costilla”, explicó.

El director mencionó que después de recibir varios golpes de parte de la actriz, la violó. Una situación que afirmó nunca ocurrió, pues solamente se trataba de una estrategia de marketing.

Mientras en los años posteriores, Jodorowsky, fundó el “Cabaret Místico”, una escuela en que pone en práctica los estudios sobre la psicología, la magia y el tarot.

Qué es la psicomagia

Además de la faceta de cineasta, Alejandro Jodorowsky destacó en la creación de la psicomagia, ¿pero qué es realmente?. Se trata de una técnica terapéutica que, a partir de un “arte curativo”, propone resolver problemas de cualquier índole.

En una entrevista con nuestro medio asociado EFE, el escritor explicó que el procedimiento, tiene una raíz en el arte, “al contrario del psicoanálisis, que parte de la ciencia”, declaró. Donde el psicoanálisis se limita a “traducir” con palabras racionales los problemas del inconsciente, en cambio, la psicomagia propone “enseñar al corazón a hablar el lenguaje del inconsciente”.

Los actos avalados por Jodorowsky, que puede ser la práctica de la danza del vientre o la pintura de retratos con sangre menstrual, son sugerencias que el inconsciente le propone al psicomago.

Eso sí, afirmó que sólo da consejos a quien este dispuesto a “sanar determinados traumas y comportamientos inconscientes que se transmiten de generación en generación, de modo que para que un individuo tome conciencia de ellos y sea capaz de neutralizarlos”, detalla el sitio web Memoria Chilena.

Una vida sin final

En cinco años, Jodorowsky cumplirá 100 años. Y a pesar que quiera vivir miles de años, ha explicado que “siente un pie en la tumba”, afirmó a La Tercera. Aunque el dolor ha sido una constante en su vida, luego de la muerte por sobredosis de su hijo Teo, cuya tristeza, contó en 2022, le duró 10 años.

Por otro lado, mantiene en carpeta la producción de varias películas basadas en su vida, en la línea de La danza de la Realidad (2013) y Poesía sin Fin (2016). Aunque espera no morir antes del intento de contar sus primeros años en París y su experiencia con el chamanismo en México.

En una entrevista de 2016, ya había dado indicios, que espera completar todo lo que se propone. “En los últimos años se me han ido cayendo los dientes y el cabello, y la decrepitud física es algo con lo que resulta muy difícil convivir. Pero por dentro me siento lleno de vitalidad, como un chaval. Me siento con fuerza para llegar a los 100 años”, explicó a El Periódico.