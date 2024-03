El cantante chileno Pailita fue nombrado como Hijo Ilustre de la comuna de Punta Arenas, de donde es originario.

El músico estuvo presente en aquella ciudad durante el pasado fin de semana. Allí recibió una medalla en conmemoración de los 500 años en su calidad de ‘Ciudadano Destacado’.

A raíz de esto, Pailita posteó una historia en sus redes sociales, donde indicó: “Me fui con una mochila llena de sueños y volví con todos mis sueños cumplidos. Nostalgia y felicidad”.

Asimismo, el artista dio una entrevista a radio ADN, donde indicó que en un inicio no entendía el nombramiento.

“Me llamaron y me dijeron, ‘¿sabes qué? Aquí estamos con la comunidad de concejales y queremos que seas Hijo Ilustre’. Y ahí me explicaron todo el tema. Agradecido por lo lindo, de verdad que es algo que me llena el corazón”, indicó.

“Me van a perdonar, perdonen la ignorancia, yo estaba como desentendido de lo que era Hijo Ilustre, no sabía que existía eso”, agregó.

Pailita en Punta Arenas

Hay que señalar que Pailita tuvo un buen año a raíz del éxito con Polimá Westcoast llamado Ultra Solo.

De hecho, el año pasado acumuló 7.8 millones de oyentes mensuales sólo en Spotify, siendo uno de los más escuchados en Chile.