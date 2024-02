“¿Por qué me vine a vivir a Chile?” es la pregunta que un ciudadano inglés intentó responder, tras cinco años viviendo en Chile y ante las constantes preguntas de locales interesados en conocer parte de su historia, es decir, los motivos que lo llevaron a dejar todo en su país.

Para el año 2006 ya vivían en nuestro país 5.200 británicos. Una cifra menor, para esa época, comparado con Argentina y Brasil, que está de más decir, tiene que ver con la cantidad de habitantes de las naciones en mención.

En el presente, no hay datos exactos de cuántos de ellos residen en Chile. Este medio se contactó con el consulado británico en Santiago.

“Lamentablemente no tenemos el número de británicos que residen en Chile. Esto se debe a que las autoridades chilenas no comparten esa información, y por nuestro, lado, desde hace varios años que no mantenemos un registro de datos personales debido a la Ley de Protección de Información Personales”, indicaron a BioBioChile.

En efecto, el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) no ofrece cifras actualizadas al respecto.

Sin embargo, quien brindó respuestas a las preguntas de sus seguidores, fue el ciudadano inglés que hace su vida entre chilenos y otros extranjeros, asegurando que permanecer es mejor que irse de vuelta, cuando pasó muchos obstáculos por vivir en nuestro país.

¿Por qué me vine a vivir a Chile?: el británico responde a chilenos

Cuando un extranjero decide vivir en Chile-que para el local no es lo mismo que migrante-la mayoría se interesa en saber qué los trajo al extremo sur de un país donde la vida parece más lejos de todo.

Alex es oriundo de Inglaterra. En TikTok se hace llamar @alexelpelirrojo; abrió su cuenta y se percató de que muchos chilenos estaban interesados en saber los motivos que lo trajeron al confín de Sudamérica. Por eso, decidió contar su historia.

Cabe mencionar que el video lo hizo a finales del año pasado, pero sigue generando interés en los que deambulan por dicha red social.

Allá por 2017, según su relato, llegó a Chile con el que era el cónsul británico. Una cosa llegó a la otra, permitiéndole compaginar con labores en una universidad chilena, donde enseñaba inglés.

“Y tuve un contrato por un año y siempre sabía que sólo me iba a quedar un año y chao. Pero lo que pasa es que yo conocí a alguien, pero desafortunadamente yo tuve que volver a Inglaterra porque iba a estudiar un magister en Londres”.

Sabiendo que la educación es la clave del éxito, sobre todo en países desarrollados, Alex no dejó sus planes y culminó su postgrado, con la sensación de haber dejado algo importante en Chile.

No obstante, las cosas no siempre salen como se planean.

“¿Por qué no me voy de Chile?”

“Yo siempre dije que iba a volver a Chile para estar con esa persona (la pareja, al parecer, chilena, que conoció antes de irse)”.

Este ciudadano inglés, quien se sinceró con las personas que le siguen en TikTok, aseguró que en 2019 emprendió su retorno a territorio chileno, país donde sintió una fuerte conexión, más tarde, dejando en claro que fue más allá del amor a una persona. Lo hizo antes del estallido social. A eso, se sumaron dos años difíciles en pandemia.

Con el papeleo que implica, volvió a trabajar como docente de inglés y traductor, en tiempos de pandemia. El otro desafío, al que se enfrentan todos los extranjeros fue sacar la visa. No obstante, no era lo más difícil. La situación en pareja se complicó. Su relación, por la que decidió dejar todo y arribar a Chile, llegó a su fin.

“Y el año pasado, (en ese entonces 2022), cosas pasan, ella se fue y yo me quedé acá, solo. Y ya me metí en TikTok y aquí estoy”, responde, al parecer conforme y dispuesto a responder “¿Por qué me vine a vivir a Chile?…”

Algunos no entienden por qué si su relación no funcionó, no se fue. @alexelpelirojo, defendió los motivos que lo mantienen en esta larga franja de Sudamérica.

“La cosa es que yo hice mucho esfuerzo por estar acá. Gasté mucha plata, mucha energía y siento una obligación para intentar vivir acá y también esperé harto tiempo para la visa. Así que voy a lograr vivir acá, sí o sí. Yo lo veo como una falla si me voy”, mencionó.

Lejos de regresar por algo a Inglaterra, a estas alturas siente que dejaría todo lo importante que consiguió desde hace 5 años.

Pese a que sus planes originales de vivir en pareja no salieron como esperaba, este británico no duda en agradecer lo que consiguió en su nueva nación por adopción: “No me puedo quejar de la vida que tengo acá y me gusta el estilo de vida acá, me gusta la gente. Eso es un poquito de mi historia”.

Todo un tiktoker desde Chile

Luego de conocer las razones por la que un británico, como Alex, decide afincarse en un país como Chile, no resulta extraño que su popularidad en TikTok y la visualización de su contenido sea considerable, en comparación con otras personas que también trabajan por hacer lucir sus propuestas audiovisuales.

Tiene 72.9K Seguidores y 3,5 millones de likes, con visualizaciones más vistas que otras, como Inglaterra Vs Chile, que nada tiene que ver con un encuentro de fútbol sino que con el choque cultural que le significó instalarse en este país.

Asegura que son países relativamente distintos, pero uno de los conceptos que más disfruta, desde su llegada, es el de “La once”, esa que desconcierta a cualquier foráneo, ya que se parece a una cena, pero no lo es.

En otro de sus videos más vistos, con casi 700 mil reproducciones, Alex El Pelirrojo, hizo una parte #12 de Cosas Peligrosas para hacer en Chile. La breve grabación iba acompañada de “¿Alguien tiene una opinión sobre la nueva Constitución?”

El registro fue de los más comentados, debido a la situación álgida que se vivió entre los seguidores de un nuevo texto y la contraparte que lo rechazaba, tal como se materializó en las urnas en diciembre pasado.

Sin embargo, son muchos temas los que este británico aborda desde su nuevo país de residencia, donde, a pesar de que el amor no resultó como esperaba, el cariño por esta tierra y los esfuerzos por mantenerse en ella siguen latentes, como en el caso de los ciudadanos de bien, del resto de países, que se dedican a hacerla crecer junto a los locales.