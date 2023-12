Jayce Joyce, un niño británico de apenas cuatro años, se ha convertido en el autor más joven a nivel internacional.

Con tan sólo dos años empezó a leer y escribir frases cortas. Desde entonces, Jayce, ha escrito un total de ocho libros, dos de los cuales se publicaron en marzo de este año, con sólo cuatro años.

Ahora ostenta el récord del autor más joven del mundo en escribir y publicar una serie de libros. Cuando sólo tenía 15 meses, la madre del pequeño, se dio cuenta de que cuando leía a Jayce, éste intentaba dibujar y repetir lo que ella leía.

Su madre recuerda que, cuando cumplió dos años, leyó un libro titulado ABC of Science (El abecedario de la ciencia), y que su familia y amigos la animaron a que lo llevara a Mensa (Asociación de superdotados) para que lo evaluaran.

Las habilidades de lectura y escritura empezaron a desarrollarse rápidamente cuando sólo tenía tres años. Escribía sobre los días que pasaban fuera y siempre quería ponerlo todo por escrito.

Con sólo cuatro años, a Jayce se le ocurrieron las historias que luego se publicaron e incluso empezó a escribir canciones y poemas Según su madre, al autor de cinco años le encanta escribir sobre sus propias experiencias, pero con un toque aventurero.

Su primer libro, A Beach with No Sea (Una playa sin mar), trata de explorar el mundo y conocer gente nueva por el camino, y el segundo, titulado Jayce’s Sweet Tooth (El goloso de Jayce), se inspira en lo mucho que le gustan los dulces y el chocolate, pero en cómo pueden pasar factura a nuestra salud y bienestar.

