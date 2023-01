En 2020, la hija de Susan Meachen, una escritora de novelas románticas, anunció la triste noticia del fallecimiento de su madre.

La publicación la realizó en el grupo de Facebook llamado “The Ward”, que compartía con otros escritores de novelas de este género, donde dio a entender que la mujer se habría suicidado.

La hija o alguien que se hizo pasar por su hija indicó que la razón de la decisión de Susan se debió el acoso que sufría en “el mundo de los libros” por parte de sus colegas escritores del mismo grupo.

Aunque siguió publicando en reiteradas ocasiones, las cosas cambiaron el pasado 2 de enero. Ese día, la misma Meachen escribió en redes sociales un mensaje anunciando que estaba viva, terminando con un mensaje que indicaba “Que comience la diversión”.

Susan Meachen: una muerte inesperada

Quizás su inspiración fue Agatha Christie, la popular escritora que desapareció durante 11 días y se le creyó muerta, pero Susan Meachen llevó el juego mucho más allá.

“La autora Susan Meachen dejó este mundo atrás el martes por la noche por cosas más grandes y mejores” indicaba el mensaje que dejó su hija en el grupo de Facebook, donde añadía “Por favor, déjennos en paz, no tenemos ningún deseo en esta industria en mal estado”.

De acuerdo a lo que informó The New York Times, la escritora que publicó 14 novelas románticas en Amazon conmocionó con la noticia a sus compañeros, escritores y los fanáticos de estas novelas, ya que era muy conocida en la comunidad.

Usualmente, ayudaba a nuevos escritores con sus publicaciones y estrategias de marketing, por lo que ese día muchos quedaron impactados con el nivel de toxicidad que pudo haber en el grupo, lo que llevó a Susan a tomar esa drástica decisión.

Sai Marie Johnson, de 38 años, autora de “Embers of Ecstasy” y miembro de la comunidad, contactó a la hija de Susan para ofrecerse y editar su última obra.

Incluso, fanáticos realizaron diversas acciones para pagar los costos de su funeral. En el grupo de Facebook dejaron una antología en su honor, indicando que la intimidación se debía mantener donde pertenece, en la ficción.

La escritora Samantha A Cole mencionó a Rolling Stone que la muerte de Meachen desgarró a la comunidad literaria a la que pertenecían, considerando que se comenzaron a apuntar a quienes pudieron acosar a la Susan”.

Sin embargo, todo cambió el pasado 2 de enero, cuando Susan Meachen sorprendió con un nuevo anuncio, desde la “muerte”.

De la muerte a la vida

“Debatí sobre cómo hacer esto un millón de veces y todavía no estoy segura de si es correcto o no. Habrá toneladas de preguntas y supongo que mucha gente abandonará el grupo. Pero mi familia hizo lo que pensó que era mejor para mí y no puedo culparlos por ello. Casi muero de nuevo por mi propia mano y tuvieron que pasar por todo ese infierno otra vez. Regresar a The Ward no significa mucho, pero ahora estoy en un buen lugar y espero volver a escribir. Que comience la fiesta”

Con esas palabras, Susan Meachen volvió a la vida luego de más de 2 años desde que se anunciara su suicidio. La escritora de novelas románticas desató el enojo de los escritores y los fanáticos que creyeron en su supuesta muerte.

Muchos señalaron que el objetivo de fingir su muerte se enfocó en una estrategia de marketing para que sus libros tuvieran una mayor venta, añadiendo que se volvería aún más popular si “resucitaba”, consignó The Guardian.

Sin embargo, ella mencionó que todo se debió a los problemas de salud mental que arrastra. Según indicó The New York Times, la mujer está diagnosticada con trastorno bipolar, por lo que entrar al grupo que ella misma creó “The Ward” era cada día más difícil.

Su argumento es que el mundo que creó en internet a través de Facebook empeoró su trastorno, señalando que escribir la enviaba a un estado maniaco y los conflictos que se generaban la dejaban molesta.

Indicó que creyó que el grupo era una adicción y que intentaba abandonarlo, pero siempre llegaba un nuevo mensaje. Sus compañeros declararon que donde había un conflicto en la página de Facebook, siempre estaba en medio.

Una historia compleja

Su marido, Troy, indicó al medio norteamericano que vio el “mundo de los libros” como un peligro para su esposa, indicando que al escribir tenía periodos de manía y psicosis. Dijo que “ella hablaba como un personaje de un libro, como si fuera la persona que estaba escribiendo”.

La situación llevó a que la familia en conjunto decidiera que Susan muriera virtualmente, luego de que en agosto de 2020 alguien llamara a la policía indicando que se podría suicidar. Tiempo después de eso, su hija la encontró semiinconsciente tras haber ingerido una gran dosis de Xanax.

Aunque estaba “muerta” se descubrió que continuó escribiendo en línea, aunque bajo otro seudónimo, el de TN Steele e incluso tenía una cuenta de TikTok.

Lamentablemente, para Susan Meachen la revelación de que estaba viva no generó alegría entre sus seguidores, sino que más bien enojo.

Aunque logró ser noticia a nivel mundial, su página perdió seguidores y sus mensajes no alientan sus obras, sino que son más bien mensajes de enojo de sus fans, quienes se sintieron estafados por la dueña de casa que fingió su muerte por dos años.