El ruido estremecedor de la muerte, a las puertas de la casa de Neena Pacholke. Los agentes supieron que habían llegado tarde.

Al interior de la vivienda estaba una joven conductora estadounidense que, meses antes, irradiaba amor, según uno de sus familiares. Todo cambió para dejar conmocionada a una comunidad en Wisconsin, que se informó con una estrella de la televisión en ascenso, sin imaginar el trágico fin que tendría.

Todas las jornadas, Neena, se sentaba a solas, o con su compañero de fórmula (Brendan Mackey), para conducir el noticiero y dar una que otra buena noticia a sus televidentes.

Sin embargo, en julio pasado, su vida se tiñó de un acontecimiento que la sumió en una profunda tristeza, cuando se suponía que comenzaba una nueva etapa de vida junto a su prometido, Kyle.

Los detalles fueron revelados recientemente por TMZ y otros medios estadounidenses. Una ruptura la dejó sin esperanzas, tomando una decisión irreversible, que comunicó a su exprometido y a una amiga, sin que pudieran hacer algo para evitarla.

La vida de Neena Pacholke parecía en franco crecimiento. Su relación con Kyle, su prometido, era sólida o al menos eso creía la joven de 27 años.

La pareja que llevaba varios años de relación compró una vivienda ubicada en en Wausau, Wisconsin. Ese sería su nuevo hogar.

Sin embargo, un día de julio, su entonces pareja le comunicó que no podía seguir a su lado. El desconcierto de la joven conductora fue escalando a una situación que nadie imaginaba.

Neena siguió viviendo varias semanas en la casa que se supone compartirían juntos. Su boda estaba programada para septiembre, pero los acontecimientos dictaron un giro de 180 grados en la vida de todos, sobre todo en la de la joven.

No está claro si su trabajo en la estación de televisión News 9 (WI) se vio interrumpido por el quiebre de su compromiso, pero el material audiovisual de su trabajo, daba cuenta de lo mucho que disfrutaba la conducción y, antes, salir a una que otra cobertura en terreno.

Pocos tenían clara la tormenta emocional por la que atravesaba la joven conductora de televisión, Neena Pacholke.

Una amiga recibió mensajes de texto que le indicaron lo mal que esta estaba a un mes de su ruptura con Kyle Haase. Es decir, el 27 de agosto pasado.

“Él [Kyle] me dijo que me odia y que se sentirá como un millón de dólares una vez que esté fuera de su vida”, relató Pacholke algunos detalles que marcó el fin de la relación con su entonces prometido.

No fue la única persona que leyó lo inestable de Neena. Su expareja también fue contactado por esta.

“Lamento mucho hacerte esto, pero ya no puedo soportar este dolor”, le comunicó. A esas alturas, tanto el hombre como la amiga de Neena contactaron a la policía para ponerla en conocimiento del riesgo que estaba corriendo.

Le dijeron a las autoridades que estaba “haciendo comentarios suicidas por mensaje de texto”.

Con la policía alertada de la situación en la casa de la joven conductora de televisión, Neena Pacholke, la policía se dirigió a la casa de esta.

Cuando los agentes bajaron del lugar, se escuchó un ruido, seguido de un estruendo, como si algo azotó contra el piso. Era Neena.

Los agentes tiraron rápidamente la puerta para descubrir en el interior del inmueble, el cuerpo de la conductora. Había halado el gatillo de un arma de fuego para acabar con su sufrimiento.

Poco después, cuando fue confirmada su muerte por suicidio, la investigación arrojó búsquedas inquietantes de Pacholke en internet sobre “distintas maneras de suicidarse”.

No sólo eso. El arma con la que se quitó la vida, había sido comprada 90 minutos antes morir por su propio disparo. Y es que las indagaciones concluyeron que no hubo participación de otras personas en el hecho.

La hermana de Neena Pacholke, confirmó las circunstancias de su fallecimiento a medios como Tampa Bay Times.

“Simplemente irradiaba amor y positivismo, y se preocupaba mucho por volcarse en otras personas, y siempre ponía a otras personas primero. Creo que lo hizo a expensas de que no le importara sobre ella misma”, aseguró la mujer devastada por la muerte de su ser querido.

Por otra parte, y según el portal TMZSport, la joven conductora que decidió terminar con su vida, era una de las personas más destacadas de la comunidad, sobre todo de la universitaria, donde fue una talentosa jugadora de baloncesto, antes de dedicar parte de su vida al periodismo y conducción de noticias.

En la USF (Universidad del Sur de Florida), lamentaron su muerte, destacando una trayectoria, también en lo deportivo y a través del equipo femenino de basquetbol.

“Los Bulls están desconsolados al enterarse de la repentina pérdida de nuestra querida excompañera de equipo Neena Pacholke (2013-16). Nuestros pensamientos y oraciones están con Neena y su familia durante este momento extremadamente difícil”.

The Bulls are heartbroken to learn of the sudden loss of our beloved former teammate Neena Pacholke (2013-16). Our thoughts and prayers are with Neena and her family during this extremely difficult time. pic.twitter.com/kMDyBZVsOG

— USF W. Basketball (@USFWBB) August 29, 2022