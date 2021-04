Los Manuscritos del Mar Muerto, que entre otros textos, incluyen las copias más antiguas de la llamada Biblia hebrea, habrían sido redactados por dos o más escribas, según un análisis del Gran Rollo de Isaías para el que se ha usado la inteligencia artificial.

Un estudio publicado el miércoles por Plos One y que firman investigadores de la Universidad de Groninga (Países Bajos) señala que ese manuscrito fue escrito por dos manos diferentes, aunque compartían un estilo muy similar, lo que sugiere un origen o una formación común.

Los Rollos, de más de 2.000 años de antigüedad, fueron descubiertos hace siete décadas (buena parte en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto) y contienen los manuscritos más antiguos de la Biblia hebrea (Antiguo Testamento) y muchos textos judíos antiguos.

Uno de los expertos, Lambert Schomaker, profesor de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, lleva tiempo trabajando en técnicas que permiten a los computadores leer la escritura a mano y ha investigado cómo afectaría la escritura de un texto dependiendo de la forma en que alguien sostiene un bolígrafo o un lápiz óptico.

El primer paso fue entrenar un algoritmo para separar el texto (tinta) de su fondo (el cuero o el papiro) y se desarrolló una red neuronal artificial que mantiene intactos los trazos de tinta originales realizados por el escriba hace más de 2.000 años. El experto destacó la importancia de esta característica, pues los antiguos trazos de tinta se relacionan directamente con el movimiento muscular y son específicos de cada persona.

Los análisis de las características texturales y alográficas demostraron que “las 54 columnas de texto del Gran Rollo de Isaías se dividían en dos grupos diferentes que no estaban distribuidos al azar en el rollo, sino que estaban agrupados, con una transición alrededor de la mitad”.

Mladen Popović, Maruf A. Dhali , & Lambert Schomaker- Who wrote the Dead Sea Scrolls? Digital handwriting analysis and artificial intelligence offer new clues https://t.co/gfwLGioH7y

— Lambert Schomaker (@MonkTrainer) April 22, 2021