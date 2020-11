Un arqueólogo británico de la Universidad de Reading aseguró haber descubierto la casa en la que Jesucristo vivió durante su infancia junto a sus padres, María y José. Se trata de Ken Dark, un investigador que ha pasado 14 años estudiando las ruinas de una vivienda del siglo I, ubicadas bajo el Convento de las Hermanas de Nazaret, en Israel.

El investigador británico publicó un libro en 2015, donde sugería haber encontrado el antiguo hogar de María y José. Los restos que han sobrevivido muestran que la casa fue construida en una cueva natural, contaba con dos pisos de varias estancias, almacenes alrededor de un patio y una terraza en la azotea.

Dark intuyó que la construcción del lugar fue realizada por un “tekton”, la descripción de la profesión de constructor o carpintero en los evangelios griegos. Asimismo, también encontró fragmentos de cerámica que solían usar las familias judías de la época.

“Ha quedado claro que quien construyó la casa tenía un muy buen conocimiento de la piedra”, dijo Dark al Daily Mail.

Childhood home of Jesus Christ excavated by archaeologist Professor Ken Dark in Nazareth, Israel, after a 14-year study of a stone and mortar dwelling in Nazareth, Israel, underneath the Sisters of Nazareth Convent. #biblicalarchaeology @BibArch https://t.co/wBvKdEWNS8 pic.twitter.com/0w19NKvsfy

— European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) November 23, 2020