Un momento bastante desconcertante se vivió durante la emisión de un podcast en Estados Unidos. Esto luego que un rapero, que era entrevistado, se disparara por error en vivo. Su nombre es ‘2 Low’.

De acuerdo al medio The Dallas News, todo ocurrió mientras el artista era entrevistado en el espacio llamado ‘One on One With Mike D’.

Según sostiene el citado medio, el rapero estaba reflexionando respecto a las “decisiones que personas toman en sus vidas”, cuando puso su mano en el bolsillo izquierdo del pantalón.

Tras eso, se vio un destello y escuchó un estruendo en el lugar, debido a un disparo que había salido desde el músico.

Acto seguido, se pudo notar un agujero desde el pantalón de 2 Low, quien tenía una expresión de bastante susto.

Texas Rapper known as 2 Low accidentally fires his gun while reaching his hand in his pocket during an interview pic.twitter.com/RplFQJbFgL

— The Random Effect (@randomeffect0) January 4, 2025