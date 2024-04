Un tétrico hecho se registró esta semana en la ciudad de Río en Brasil, donde una mujer llevó a su tío muerto a un banco a sacar un préstamo que estaba preaprobado de 17.000 reales ($3.160.932 pesos chilenos).

El hecho ocurrió el pasado martes en Bangu, en la zona oeste de Río, consigna el medio O Globo.

Por medio de una aplicación de transporte, Érika de Souza Vieira Nunes llegó al banco junto a su tío en silla de ruedas, sin embargo, el hombre, identificado como Paulo Roberto Braga, de 68 años, llevaba dos horas muerto.

En un video registrado por empleados del banco, se ve a la mujer sosteniendo la cabeza de Paulo, quien no respondía a lo que le decía su sobrina.

Sin tapujos, la mujer le habla a Paulo para que firme los papeles. “Firme para que no me dé más dolores de cabeza tener que ir al registro civil. No puedo más”, le dijo Érika, a lo que un empleado del banco responde “No creo que esté bien, no está bien”.

“Tío Paulo necesita firmar. Si usted no firma, no hay manera. Yo no puedo firmar por usted, lo que puedo hacer, lo haré. Igual que el documento aquí: Paulo Roberto Braga. Usted tiene, agarre bien fuerte la silla, ¿no sostuvo ahí la puerta?”, insistió la sobrina.

Haz click aquí para mostrar el contenido 🇧🇷 | LO ÚLTIMO: Una mujer llevó un cadáver a una sucursal bancaria en Bangu, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, para intentar retirar un préstamo de 17 mil reales. Érika de Souza Vieira Nunes, responsable de cuidar a su tío Paulo Roberto Braga, de 68 años, llevó al… pic.twitter.com/39fdJHNnQd — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 17, 2024

Otros involucrados

Los empleados del banco, al darse cuenta de que el hombre no respondía y sospechar que había fallecido, llamaron al Servicio Médico de Emergencia y a la policía.

Cuando llegó personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), confirmaron que Paulo había muerto, lo que fue ratificado por el Instituto Médico Legal, organismo que determinará la real causa de muerte.

La mujer fue trasladada a una comisaría, donde reconoció que era la cuidadora de su tío y que él ya estaba débil, sin embargo, se confirmó que no son parientes consanguíneos, por lo que se investiga si existe o no un vínculo familiar.

Entre los cargos que enfrenta está malversación de fondos y difamación de cadáver, añade O Globo. Además, se indaga la posible participación de más involucrados en este hecho.