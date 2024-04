El Gobierno de China reveló que en 2016 ejecutó al científico Huang Yu por “vender secretos de Estado a agencias de espionaje de otros países”, según recoge un documental producido por el Ministerio de Seguridad y divulgado en las redes sociales con motivo del Día Nacional de la Educación sobre Seguridad.

Huang Yu era investigador en un proyecto para desarrollar un sistema secreto de comunicaciones. Fue juzgado en 2015 y condenado a la pena capital por supuestos actos de espionaje para potencias extranjeras.

Según el documental Huang contactó con la agencia de inteligencia de “cierto país” a través de su página en internet, a la que envió un mensaje con códigos militares chinos clasificados, y posteriormente fue reclutado por la citada agencia y recibió entrenamiento en Hong Kong y Bangkok (Tailandia).

Las autoridades afirmaron que no solo vendió secretos importantes, sino que también convenció a su esposa, que trabajaba en la misma institución, para que copiara material confidencial y se lo diera para facilitárselo a la inteligencia extranjera.

El científico filtró una “cantidad impresionante” de información secreta sobre los sistemas de comunicación empleados por el gobernante Partido Comunista de China, agencias gubernamentales, el Ejército e industrias clave como la financiera o de telecomunicaciones.

