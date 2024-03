Polémica desató un colegio en Estados Unidos, donde alumnos se lamieron los pies entre ellos, en un acto para recaudar fondos para caridad.

Todo ocurrió en la denominada “Maravillosa Semana de la Recaudación de Fondos”, del instituto Deer Creek, donde los estudiantes buscaron recaudar fondos para “Not Your Average Joe Coffe”, una cafetería que da trabajo a estudiantes y adultos con distintos tipos de discapacidad.

Pero pese a las actividades tradicionales que se hacen en este tipo de iniciativas, un grupo de estudiantes decidió que lo que harían sería sacarse las zapatillas y lamerse los pies.

Según el medio Unilad, Fox 25 logró acceder a imágenes del hecho, donde se logra apreciar a los jóvenes “besando y chupando” los pies de sus compañeros.

🚨GRAPHIC WARNING- Video sent to FOX 25 shows students at Deer Creek High kissing and sucking on feet yesterday. @DCAntlers confirms the video, saying the students volunteered in challenges to help raise money for their annual philanthropy week. More at 9pm tonight on @OKCFOX. pic.twitter.com/3FaG8BbeAE

— Wendy Suares📺 (@wsuares) March 1, 2024