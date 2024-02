Leonardo Farkas denunció que un sitio web está utilizando ilegalmente su imagen para promocionar una estafa a través de la Inteligencia Artificial.

De acuerdo a lo expuesto por La Segunda, se trata de una farsa en donde se usan imágenes de famosos, empresarios y políticos para invertir en un supuesto negocio de petróleo.

De esta forma, un falso Farkas invitaría a las personas a entregar sus datos a un sitio fraudulento, que posteriormente podría robar dinero desde cuentas bancarias.

“Llevo muchísimos años denunciando a todos estos estafadores (…) les recuerdo que no hace tanto luché para tratar que exista Internet para todos”, indicó.

“La gente que recién entra a la red, no sabe, y lógico cae en esas cosas, con la esperanza de recibir algo y mejorar sus vidas”, añadió.

Denuncia de Leonardo Farkas

Sin ir más lejos, el empresario y filántropo reclamó contra la legislación en Chile, dejando entrever que existen vacíos legales.

“Quienes cometen estos delitos no tienen recursos, no se saca nada, ni hay penalidades. Lo máximo que he logrado son trabajos comunitarios (que ni se terminan realizando) y muchos de estos delincuentes son menores”, aseveró.

Otras personalidad que han sido víctimas de este hecho son Daniel Matamala, Óscar Landerretche e incluso el presidente Gabriel Boric.

Hay que señalar que Leonardo Farkas ha estado alejado del foco público, aunque por redes sociales continúa realizando donaciones en dinero a personas.

“Mi país esta fabuloso. Mientras políticos siguen dividiendo a la gente con temas del pasado (Sin solución). Jóvenes se hacen millonarios con “Fundaciones” y adultos mayores en la calle trabajando hasta morir”, expuso al momento de anunciar la entrega de 2 millones a una mujer de 92 años que trabajaba en la calle.