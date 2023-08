“Dígame una palabra en indio”, estas fueron las palabras que utilizó la reportera Maggie Vigil cuando estaba en el metro subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. al frente de ella, estaba Wari Rimachi, quien es sanador ancestral y su esposa Kantuta Killa, una pareja indígena que fueron ridiculizados en el programa “Bien de mañana”, conducido por el periodista argentino Fabián Doman, en El Trece.

Mientras en el estudio, el panel se refirió en duros términos a los representantes de la comunidad Ayllu Mayu Wasi.“Argentina tiene que aprender a hablar el idioma de los indios”, expresó el hombre a la cámara. Aun así ante las palabras de Wari Rimachi, desde el panel lo acusaron de dar lecciones de moral.

“No, no…está bien, está bien, está bien… Andate Magui. Tampoco que me de clases de moral. Dale, dale, dale, dale… Ya me banqué bastante que el señor te trate un poco mal al principio, ya que la señora también te trate mal, no. Dos no. Me banqué al señor contestando mal de entrada, no dije nada, ya que la señora nos venga a dar clase de moral de lo que es o lo que no es… perdonenme, con todo respeto lo digo. Tiene ella derecho de no contestar a quien vota, pero punto. Además Magui se lo preguntó de manera amable y muy simpática”, cuestionó Doman en directo.

Al respecto, el conductor Fabián Doman, acusó que le contestaron mal, sobre todo mientras de fondo se escuchaba la banda sonora de la película Rocky.

Acusaciones de racismo en contra de la pareja indígena

Por otra parte, desde diferentes entidades acusaron que hubo trato vejatorio en contra de los representantes indígenas. De igual forma, desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, expresaron que la nota promovió estereotipos además de “banalizar” a la pareja y a su representación cultural.

Por ello exigieron “un trato respetuoso y sin distinciones para aportar al diálogo intercultural y plural en el país”. Hasta el momento, el episodio suma más de 2.000 reclamos ante la Inadi y la Defensoría del Público.

Finalmente, después del hecho, Rimachi mencionó a elDiarioAR que “la gente desconoce a los pueblos originarios y el trato es bastante complejo para poder entablar un diálogo saludable, que pueda ser recíproco. Es sentirse como que uno está siendo investigado por algo, como que tienen todo el derecho de decirte las cosas. Están usando tu cuerpo, tu mente, tu estructura para desvalorizar”, reflexionó.