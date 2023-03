Una tiktoker y tatuadora colombiana relató a través de un video que se negó a realizar un tatuaje a otra mujer debido a que catalogó el mensaje como machista. En aquel registro justificó su decisión.

De acuerdo a lo expuesto por Canal 13 en el clip la mujer, de nombre Leidy Mora, indicó que no estuvo de acuerdo con tatuar una frase debido a que “atentaba contra la moral de la mujer”.

“Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar esto: sororidad, ética o simplemente que no quiero ser parte de estas cosas. Con el paso de los años he hecho tatuajes así, de los cuales me he arrepentido, y como mujer digo: ‘Parce, yo no debí prestarme para hacer eso”, indicó.

En el relato la trabajadora sostuvo que la mujer llegó un día a su taller para preguntar por diseños y montos. Ambas llegaron rápidamente a un acuerdo.

No obstante, esto se ‘cayó’ cuando la clienta le indicó que quería en su brazo la frase: “Propiedad de Víctor”, situación con la que ella no estuvo de acuerdo.

Tatuadora se negó a realizar tatuaje

“Todo quedó hasta que yo veo el diseño. Este decía: ‘Propiedad de Víctor’, ‘¡Propiedad de Víctor!’, claramente con sus fechas y por siempre”, indicó.

“Estoy en shock de que alguien quiera tatuarse ‘Propiedad de Víctor’. En mis 10 años de experiencia como tatuadora las cosas que más tapo son nombres y fechas de ex, pero en mi vida había visto que alguien quisiera escribirse ‘propiedad”, agregó.

No se sabe cuál fue la reacción de la mujer que quería llevar el trabajo, aunque la tatuadora insistió con su discurso horas más tarde, al enviarle un nuevo mensaje.

“Espero que esta chica vea ese video y entienda que ella no es una cosa que alguien pueda apropiarse y que el amor no se demuestra de esa manera”, concluyó.