En redes sociales se viralizó un registro de 2016 perteneciente al religioso estadounidense Gerald Johnson, quien en ese entonces aseguró que murió por unos minutos y tuvo un viaje al infierno. En su relato el sacerdote aseguró que demonios torturaban obligando a escuchar canciones de Rihanna y Bobby McFerrin.

En aquel registro Johnson indicó que sufrió un ataque cardíaco y su espíritu fue separado de su cuerpo. Tras eso, asegura, inició un extenso viaje al centro de la Tierra.

Fue ahí donde, según él, pudo comprobar que el infierno es un espacio físico real. Sin ir más lejos, en ese momento develó que vio a un hombre caminando en cuatro patas.

“No se lo desearía ni a mi peor enemigo. No me importa lo que me haya hecho, nadie se merece eso”, expuso.

“Llevaba cadenas en el cuello. Era como un perro infernal. Pero lo más terrible no era eso, sino quién sujetaba la correa, ya que era un demonio”, agregó.

No obstante, lo más extraño de su relato fue cuando expuso que los demonios solían torturar por medio de canciones. Según él, escuchó interpretaciones demoníacas de temas de Rihanna o McFerrin.

“Había una sección en el Infierno donde sonaba música. Era la misma música que escuchamos en la Tierra, pero la diferencia era que los demonios la cantaban. Mientras estés aquí, puedes escuchar música para superar una ruptura como ‘Don’t Worry Be Happy’ o ‘Umbrella’, pero allá abajo cada letra de cada canción es para atormentarte”, expuso hace casi 7 años.

En el polémico relato, Johnson sostuvo que fue resucitado porque dios “tenía una misión importantes para él”. Tras ese video nunca más ha hablado en público.

Johnson es un pastor de Michigan, donde lidera una iglesia en la ciudad de Austin. Asimismo, es director de The Blanket, un ministerio que ayuda a cubrir las donaciones de la iglesia en aquel estado.

Si testimonio evidentemente tiene detractores, según detalla la cadena CBC.

¿Sacerdote escuchó a Rihanna?

Hay que señalar que, en los comentarios de la publicación, muchas personas aseguraron que el hombre probablemente tuvo una experiencia cercana a la muerte.

Sin ir más lejos, en 2022 un equipo de científicos capturó accidentalmente la actividad del cerebro al momento de fallecer, y observaron que éste puede permanecer activo y coordinado durante y después de la transición a la muerte. Además, con esto obtuvieron luces de sus últimos pensamientos antes de morir, orquestándose algo conocido como “recuerdo de la vida”.

Esta experiencia ya ha sido relatada por muchos que han tenido experiencias cercanas a la muerte; según explican, en cuestión de segundos, como un relámpago, el cerebro puede revivir toda una vida.