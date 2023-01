Medios en Europa dieron cuenta del caso de una YouTuber francesa de 23 años llamada Lily, quien anunció a través de un video que pidió morir de forma asistida en Bélgica. Esto a raíz de dos trastornos de salud mental que han hecho de su vida “algo difícil de llevar”.

La muchacha es conocida en YouTube como Olympe y tiene 251.000 suscriptores. Allí suele contar parte de su vida y entrega consejos respecto a cómo es vivir con traumas infantiles, trastorno de identidad disociativo (TID) y trastorno de atención (TDAH).

Fue esta semana que Lily anunció que tomó la decisión quitarse la vida por medio de la eutanasia en el país antes mencionado, proceso que llevará a cabo pronto.

“Mi vida no es una serie de Netflix. No podemos debatir sobre el fin. Es mi vida y es una decisión difícil que he tenido que tomar”, explicó.

Historia de la YouTuber que desarrolló 15 personalidades

Lo cierto es que el diagnóstico médico de la joven va en directa relación a una infancia llena de carencias y abusos, situaciones que ella misma ha contado en sus videos.

Según ha detallado el diario español El Mundo, Lily fue víctima de varios casos de pedofilia y violada en reiteradas ocasiones por un familiar.

A eso se suma que fue abandonada por sus padres cuando era una adolescente, por lo que estuvo en más de 20 casas de acogida hasta que fue mayor de edad.

También fue víctima de bullying en el colegio durante 14 años, por lo que desarrolló enfermedades como Bulimia.

“Como todo ser humano tengo mis límites y esos límites han sido llevados durante años hasta el extremo. No puedo pasar por más pruebas”, indicó.

“He recibido mensajes de personas que me dicen que menudo ejemplo doy a los jóvenes, pero no puedo vivir para los demás y hacer las cosas en función de los demás”, agregó.

Los trastornos de la joven han sido diagnosticados por especialistas en Francia. En sus memorias la YouTuber detalló que especialistas definieron 15 personalidades distintas, aunque ella sospecha que “pueden llegar a 40”.

De acuerdo al manual de Merck, un libro especializado en medicina, este trastorno corresponde a lo que antes se denominaba Trastorno de personalidad múltiple.

Quienes lo padecen crean mentalmente desde 2 a más identidades distintas, estas pueden o no estar asociadas o conocerse entre sí y aparecen de manera alternada, señala el manual.

El trastorno también está relacionado con otros como amnesia disociativa y fuga disociativa, describe Clínica Mayo.

Los principales síntomas de este trastorno son: “la incapacidad para recordar acontecimientos diarios, información personal importante y/o eventos traumáticos o estresantes, todo lo cual no se perdería normalmente con el olvido ordinario”, señala Merck en su web.

Según la medicina, este trastorno es provocado por un trauma infantil grave. De acuerdo al manual, la creación de una personalidad depende de cuantos eventos traumáticos viva el niño durante su infancia, ya que las utilizan para “escapar de las situaciones estresantes y abrumadoras”.