Un pastor colombiano se ha viralizado en redes sociales por una polémica vivida en los últimos días, esto se debe a que, durante un culto, expulsó a un feligrés del templo por no haber pagado su diezmo.

La situación fue repudiada por el resto de personas que son parte de aquella iglesia en Colombia, quienes solidarizaron con el afectado y también abandonaron el lugar.

En el video viralizado se escucha al hombre decir: “Los estatutos de la iglesia establecen, que el pastor tiene autoridad, número 1”.



“La clase 101 que todos ustedes firmaron, la membresía firmada dice claramente que el pastor tiene autoridad”, agregó.

No obstante, varias personas le replicaron diciendo: “Sólo tienes autoridad para predicar. La Iglesia somos todos, no solo tú”.

Pastor se enoja por no pago de diezmo

Tras eso las personas se levantaron de sus asientos y dejaron solo al hombre, quien comenzó a lanzar improperios.

Asimismo, dejaron en claro que el aludido no había podido pagar el diezmo debido a que había tenido problemas económicos en el último tiempo.

“No, no para predicar. En los estatutos dice claro que el pastor es el administrador de la iglesia”, expresó molesto.

“Váyanse todo de acá. No se me acerquen. Tú me acusaste de robo, tengo testigos. Déjenme solo y no vuelvan”, agregó.