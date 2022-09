Durante este miércoles se han viralizado varios testimonios de personas que, en redes sociales, relataron cómo habían ingresado gratis al concierto de Daddy Yankee, el cual se transformó en una experiencia casi caótica.

La mayoría de los videos fueron cuestionados por otros usuarios, e incluso por quienes no pudieron hacer ingreso al recinto, pese a tener su ticket.

Una mujer llamada Leonor pareció solazarse con su hazaña y en TikTok indicó que ingresó sin pagar a ver al cantante, acompañada por su hijo.

“Mi hijo me dijo: ‘Mamá, vamos a escuchar a Daddy Yankee afuera’. Entramos gratis, cáchense la onda. Llegamos a las 9 y a las 9:20 estamos dentro del Estadio. Está lleno. Yo creo que entraron hasta los comerciantes ambulantes”, señaló.

Luego de ser objeto de críticas la aludida respondió: “Debo aclarar algo: yo vivo cerca del Estadio. Mi hijo me dijo que fuéramos a escuchar. Mi intención no fue pasarme. Llegamos a las 9 al Estadio. Mi intención era escucharlo desde afuera. Por Pedro de Valdivia abrieron las puertas porque había mucha gente. No podían entrar. Ya estaban en histeria colectiva todos”

Asimismo, en un reporte de TVN, otro hombre dio una explicación bastante comentada sobre su ingreso al recinto de Ñuñoa, asegurando que “lo empujó la turba”.

“Entré al puro peo, compadre. Me empujó la turba y entré al peo. Estaba comiendo una hueá afuera y entré. Así que vale, bacán”, expresó ante cámara.

Yo estaba en Bellavista y justo me empujaron pic.twitter.com/Hyun5IiDl9 — Televisivamente (@Televisivamente) September 28, 2022

Por otro lado, también en TikTok, un ciudadano venezolano se mostró corriendo por la explanada hasta el ingreso del estadio, al mismo tiempo que decía: “Mi gente, entrando al estadio a ver a Daddy Yankee, y gratis”.

Quienes no pudieron entrar a Daddy Yankee

Por otro lado, una usuaria en redes sociales relató su experiencia al no poder ingresar al recinto con su entrada en mano, debido a las turbas de personas que lo llenaron.

“Esperamos una respuesta urgente por la horrible experiencia que tuvimos que pasar por culpa de @bizarrolive @puntoticket quiero mi plata de vuelta”, expuso.