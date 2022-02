Bastante popularidad ha alcanzado en las últimas semanas el documental sobre el Estafador de Tinder, el cual narra la historia de intrigas y engaños de Simon Leviev. En los últimos días habló la persona que inspiró este relato, cuyo nombre es Yehuda Hayut y es de nacionalidad israelí.

En concreto será el programa estadounidense Inside Edition que emitirá durante los próximos días una entrevista a Hayut, en la cual cuenta su versión de la historia.

Como muestra parte del adelanto, el hombre asegura que todos sus actos en la aplicación de citas fueron honestos, descartando que haya querido estafar a mujeres por el mundo.

“No soy un fraude, no soy un farsante. La gente no me conoce, así que no pueden juzgarme”. A eso agrega que la producción es: “como una película completamente inventada”.

Siguiendo con la idea de mostrar una figura inocente de su persona, Hayut insiste en que: “Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas de Tinder”.

Asimiso, a ese relato añade que: “En realidad yo era el caballero más grande del mundo”.

Sobre el documental

El documental El estafador de Tinder se encuentra entre lo más visto en la plataforma Netflix. La pieza cuenta el caso de tres mujeres que fueron embaucadas por el mismo hombre tras conocerlo en la popular app de citas.

Se trata de Shimon Hayut, un atractivo israelí que fingía ser un heredero millonario que luego con múltiples artimañas lograba extraer elevadas sumas de dinero a sus víctimas.

Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm y Ayleen Charlotte son las afectadas que cuentan la historia de este hombre en el documental, cuya historia finaliza con una especie de advertencia que indica que Shimon podría seguir activo en Tinder. No obstante, la compañía niega esto.