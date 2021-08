La alcaldesa de la ciudad de Maidan Sharh en Afganistán, Zarifa Ghafari, quien es conocida por ser una defensora de los derechos de la mujer en su país, cree que no le queda mucho tiempo con vida luego que los talibanes retomaran el control de la nación.

“Vendrán por gente como yo y me matarán”, dijo la mujer de 27 años que se convirtió en la alcaldesa más joven en asumir cuando tomó el cargo en 2018.

Zarifa Ghafari es reconocida mundialmente por defender los derechos de las mujeres en Afganistán. De hecho, tiene su propio programa de radio donde habla del tema y fundó una ONG centrada en el empoderamiento económico de las mujeres, consignó el medio estadounidense Business Insider.

“Estoy sentada aquí esperando a que vengan. No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia. Solo estoy sentada con ellos y mi esposo. Y vendrán por gente como yo y me matarán. No puedo dejar a mi familia. Y de todos modos, ¿a dónde iría?”, dijo Zarifa a iNews of the Taliban del Reino Unido.

La llegada de los talibanes al poder tras el colapso del gobierno afgano tras la retirada del ejército estadounidense, es visto como una amenaza para las mujeres de ese país, especialmente activistas, periodistas y quienes ejercen en política como Zarifa Ghafari.

Cabe destacar que desde que llegó Ghafari a la alcaldía de Maidan Sharh ha enfrentado resistencia a su liderazgo, ha sido amenazada de muerte muchas veces por los talibanes y Estado Islámico e incluso ha sido víctima de intentos de asesinato.

De hecho, en su primer día en el cargo fue acosada por un grupo de hombres en su oficina que le exigían renunciar.

En noviembre de 2020, su padre Abdul Wasi Ghafari, quien era coronel del ejército afgano, fue asesinado en Kabul presuntamente por talibanes.

En ese momento Ghafari dijo: “No me quieren en Maidan Shar. Por eso mataron a mi padre”, consignó The New York Times.

“Estoy tan destrozada. No sé en quién confiar. Pero no me detendré ahora, incluso si me persiguen de nuevo. Ya no tengo miedo de morir”, añadió en ese entonces.

En una entrevista con Time en mayo de este año, la joven alcaldesa dijo que la retirada de Estados Unidos de Afganistán tampoco la detendría. “Durante más de 60 años, los hombres han tenido todas las oportunidades, pero no han tenido éxito ni han encontrado soluciones para los conflictos en curso. Estoy tan segura de que nosotras, como mujeres, podemos hacerlo mejor que nadie”, señaló en ese momento.