Medios internacionales dieron cuenta de un curioso caso ocurrido en China a fines de la semana pasada, donde un menor de 14 años denunció a su padre ante la policía por someterlo a “trabajo infantil ilegal”, cuando en realidad simplemente lo había obligado a ayudar con las tareas de casa.

La situación ocurrió el lunes de la semana pasada, cuando un muchacho de la ciudad de Ma’anshan fue castigado por su padre, debido a que pasaba muchas horas observando el celular.

En ese instante, el adolescente fue obligado a ayudar con las tareas de limpieza del hogar. No obstante, él mismo consideró que se estaba cometiendo una ilegalidad, por lo que se escapó y denunció a su progenitor ante las autoridades.

Fue así como, esa misma tarde, los funcionarios se presentaron en el domicilio para arrestar al hombre, quien había sido denunciado por “trabajo infantil forzado e ilegal”.

De acuerdo al detalle del diario La Vanguardia, el padre reaccionó visiblemente asombrado por lo que había escuchado, por lo que explicó a los policías lo que en realidad había ocurrido.

Luego de aclarar la situación, las autoridades indicaron al padre que debía tener más cuidado con la crianza del adolescente, debido a que arriesgaba varios años en prisión por un delito de este tipo.

Asimismo, también lo apoyaron en la decisión de retirarle el celular al menor de edad y obligarlo a realizar tareas en el hogar, pensando en su futuro.

¿A qué edad se aconseja regalar celular a un adolescente?

Gabriela Paoli, psicóloga española y experta en adicciones tecnológicas, afirmó al citado medio que una de las preguntas más frecuentes que se hacen los padres es a qué edad es recomendable regalarle un celular a los hijos.

“La respuesta no es sencilla, pues no todos los niños están preparados para hacer las mismas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, no creo conveniente regalar un celular a un niño de once o doce años“, afirma la especialista.

De lo contrario, Paoli recomienda intentar con otro tipo de regalos, como libros, juguetes, instrumentos musicales, bicicleta, patines, etc.

Tomando en cuenta la recomendación de los expertos, la psicóloga aconseja obsequiar un celular a los 16 años. Si bien la edad es importante, los padres también deben considerar el grado de madurez, la autonomía y la personalidad del niño. “Cada hijo es único”, enfatiza.